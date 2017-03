„Amendamentele discordiei“ vor fi retrase

După ce mai mulți parlamentari au anunțat că nu vor susține sub nicio formă „amendamentele discordiei” depuse la Legea Grațierii de către senatorul Șerban Nicolae, parlamentarul a anunțat că a renunțat la idee și își va retrage completările la actul normativ. „Am avut o discuție cu Liviu Dragnea, m-a întrebat și i-am spus că sunt dispus să le retrag. Dacă nu există susținere pentru ele, nu are rost să le mențin. Am văzut și reacția românilor la miting. Poporul român a ieșit în stradă și, în condițiile astea, o să prezint toate datele. Nu am niciun fel de ambiție, n-am niciun fel de miză sau de interes. Eu am prezentat o justificare pentru aceste amendamente. Nu am făcut un amendament pentru a grația corupții”, a declarat senatorul PSD. Șerban Nicolae a spus că o decizie finală va fi luată, cel mai probabil, la următoarea ședință a Comisiei Juridice a Senatului în care se va dezbate acest subiect.