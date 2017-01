Amendă-record pentru Bank of America

Bank of America a ajuns săptămâna trecută la o înțelegere cu organismele americane de reglementare, pentru a pune capăt acuzațiilor potrivit cărora i-a indus în eroare pe investitori ca să cumpere credite imobiliare riscante (subprime - n.r.), aflate la originea crizei financiare globale din 2008, transmite Reuters. Înțelegerea anunțată de Departamentul american al Justiției cere Bank of America să plătească o amendă de 9,65 miliarde dolari, la care se vor adăuga compensații de aproximativ șapte miliarde dolari, oferite persoanelor cu împrumuturi ipotecare. Este cea mai mare amendă impusă vreodată unei companii din SUA. În consecință, Bank of America a informat că înțelegerea ar urma să îi reducă profiturile în trimestrul al treilea cu aproximativ 5,3 miliarde de dolari, sau 43 cenți/acțiune. Anul trecut, Citigroup a ajuns la o înțelegere de șapte miliarde dolari, în timp ce JPMorgan Chase & Co. a acceptat să plătească 13 miliarde dolari într-un dosar similar.