Amenințați cu moartea sub privirile nepăsătoare ale polițiștilor?

20:53:55 / 11 August 2014

depinde de oameni

Am fost in statiunea mamaia si pe plaja am avut ocazia sa vad o interventie a politiei cu mai multi indivizi care nu stiu ce facusera.Frate aia erau doi politisti tin minte si acum ca pe unul il chema Chucky ca i-am retinut numele dupa personajul din film iar aia erau mai multi.Nu stiu ce a zis unul dintre ei ca imediat Chucky asta la luat pe ala si la invartit ca in filme si in secunda doi avea si catusele la maini.Mi-am zis ca omul sigur a facut un sport ceva ca nu era mare de statura dar se misca bine de tot.Asa ca sa nu ii bagam in aceeasi oala pe toti politistii ca nu toti sunt la fel.