Ameninţare la înălţime

Un echipaj al pompierilor, două ambulanţe şi poliţiştii din localitatea Fîntînele au intrat în alertă, joi seara, din cauza unui localnic care, suit în vîrful unui stîlp, a ameninţat că se va sinucide. Viorel Daniel Radu are 34 de ani, are grijă de o casă din localitate şi în schimbul serviciilor sale, proprietarul I-a permis să locuiască acolo împreună cu familia sa. Vecinii spun că bărbatul bea în fiecare seară, face scandal şi ameninţă că se sinucide. Localnicii nu îi mai iau în seamă ameninţările, însă joi seara, el a depăşit orice limită şi s-a urcat pe un stîlp de electricitate, şi de la 20 de metri înălţime, a început să ameninţe că se aruncă în gol dacă nu vine şeful postului de poliţie. “Mi-au spus oamenii din localitate că vrea să se sinucidă. Am venit imediat şi Radu mi-a mărturisit motivul supărării sale. El susţine că a chemat o ambulanţă deoarece îl durea stomacul iar ceea ce l-a scos din minţi ar fi fost felul în care a fost tratat de medici. După ce am stat de vorbă cu el, a renunţat la gestul sinucigaş şi s-a dat jos de pe stîlp. Între timp, anunţasem pompierii şi încă un echipaj de la ambulanţă, dar nu a mai fost nevoie de intervenţia acestora”, a declarat ag.şef. Ştefan Spînu, şeful Postului de Poliţie din Fîntînele. Bărbatul a fost transportat cu o ambulanţă la Secţia de Neuropsihiatrie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă. Localnicii spun că este a patra oară cînd Viorel Daniel Radu ameninţă că se sinucide. După ce se va întoarce acasă de la Psihiatrie, Radu va fi amendat pentru tulburarea liniştii şi ordinii publice.