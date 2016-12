Amenințare pentru polițiști: „Vă vom omorî copiii şi-i vom tăia mărunt“

17:27:53 / 30 August 2016

era de asteptat

Astea sunt repercursiunile in urma carora politistii sunt bataia de joc a guvernantilor si conducerii tarii. Pentru un gest necugetat facut de unii politisti pe timpul lui Basescu,gestul de a arunca caschetele si a-i striga sa iasa afara,gest pe buna dreptate,politistii au inceput sa fie tarati prin anchete penale,instante si trimisi in puscarii,devenind astfel mai vulnerabili chiar si decat infractorul de drept comun. Daca unul care vrea sa scape de politist,ii face plangere ca a cerut spaga si binenteles este crezut iar politistul anchetat. Chiar nimeni nu vrea sa vada ca locul politiei,de institutie privind siguranta statului si respectarea ordinii de drept a fost substituit de o alta structura,doar ca interesul nu mai este al statului, este in interesul institutiei.