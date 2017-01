„Ameninţarea cu dosare penale planează chiar şi asupra Preşedinţiei României“

Fostul deputat Sebastian Ghiță continuă seria dezvăluirilor ce vizează binomul Florian Coldea-Laura Codruța Kovesi și influența uriașă pe care el afirmă că Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Serviciul Român de Informații (SRI) o au asupra sistemului judiciar, dar și politic din România. După ce a spus, pe parcursul filmărilor date publicității, că soarta dosarulului ICA (în care Dan Voiculescu a primit zece ani de închisoare) a fost orchestrată din umbră de Coldea, Kovesi și de judecătoarea Camelia Bodan, că Victor Ponta a fost șantajat de șeful operativ al SRI să o numească pe Kovesi la conducerea DNA, că același Coldea a blocat proiectul autostrăzii Comarnic-Brașov, Ghiță vorbește într-o nouă înregistrare transmisă postului România TV, despre relația de prietenie pe care a avut-o cu Florian Coldea și despre vacanțele făcute împreună. Acesta atrage atenția asupra faptului că președintele Klaus Iohannis ar fi “prizonierul” binomului.

“ÎI ERA FRICĂ SĂ NU AFLE BĂSESCU”

"La începutul anului 2010, la începutul lunii februarie, am fost împreună cu familiile în Seychelles, doar noi. Era înainte de congresul PSD şi am hotărât să mergem într-o vacanţă pe o insulă exotică. Am stat împreună, şi se poate verifica uşor, la Hilton Seychelles Northolme Resort. Dintr-o întâmplare, am găsit acasă plicul cu facturile de la acel hotel. Am stat zece zile şi îmi aduc aminte că-l rugam să-l ajute pe Victor Ponta să câştige preşedinţia PSD iar Florian Coldea îmi zicea că Traian Băsescu nu îl vrea pe Ponta. Diaconescu, Geoană, oricine dar numai să nu ajungă Ponta la PSD. Dan Andronic, de la Evenimentul Zilei, poate să vă confime că ne-am intersectat la întoarcere, pe aeroportul din Istanbul. Atunci a stat de vorbă la îmbarcarea în avion şi cu mine şi cu Florian Coldea. Coldea s-a speriat atunci de Andronic şi, deşi avea bilet la business, s-a mutat la economic. Îi era frică să nu afle Băsescu cu cine a fost în excursie. Nu a fost singura vacanţă petrecută cu Florian Coldea. În octombrie 2012 am fost împreună cu Vasile Dâncu şi cumnatul meu Cristi Anastasescu în Toscana, în Italia, unde am stat la o vilă numită Locanda Dell'Amorosa. Iată şi un document de la acea vilă cu numele noastre tipărite pe document. (...) Vă mai dau doar un exemplu de astfel de vacanţă şi o poză cu familiile la Disneyland, la Paris. În poză apare doamna general Dorina Coldea, soţia domnului Coldea", a declarat Sebastian Ghiţă în înregistrarea difuzată miercuri.

Dan Andronic a declarat la România TV că își amintește întâlnirea cu Florian Coldea de la Istanbul, însă nu și de prezența lui Ghiță. "Mi-am amintit de întâlnirea cu generalul Coldea din Istanbul. Nu mai ţineam minte perioada, ştiu că era după alegerile din 2008. Era o cursa Tarom. Confirm că am discutat pe aeroportul in Istanbul cu generalul Coldea. Nu îmi mai amintesc de Sebastian Ghiţă, nu îl cunoşteam în acea perioadă. În rest, povestea cu schimbatul biletelor de avion nu o ştiu", a declarat acesta.

“IOHANNIS ESTE PRIZONIERUL LUI COLDEA ȘI AL LUI KOVESI”

Fostul deputat a făcut o declarație spectaculoasă și la adresa președintelui Klaus Iohannis, despre care susține că se teme de Kovesi și de Coldea. “(…) Rezultatul celor zece ani de frică şi teroare a fost aducerea lui Iohannis la putere, împreună cu tehnocraţii lui Cioloş, veniţi de la Buxelles. Iohannis este prizonierul lui Coldea şi al lui Kovesi, am prezentat aceste lucruri în Parlamentul României. Îi e frică de ce dosare îi pot face doamnei Carmen Iohannis acum şi îi mai e frică preşedintelui Iohannis de ce i se va întâmpla după această perioadă de preşedinţie. Ameninţarea cu dosare penale planează chiar şi asupra Preşedinţiei României. De zece ani, Florian Coldea şi Codruţa Kovesi conduc, fie Parchetul General şi DNA-ul, în cazul doamnei Kovesi, fie SRI-ul, în cazul domnului Coldea. Se sprijină reciproc şi anihilează orice ameninţare la adresa lor. Astăzi, zilele acestea sfidează votul românilor. Acest lucru este imposibil de acceptat într-o democraţie. Să se implice în jocul politic, să ameninţe preşedintele unui partid, să blocheze numirea preşedintelui unui partid care a câştigat alegerile în funcţia de prim-ministru, să exercite un terorism mediadic prin intermediul acoperiţilor, să tolereze influenţa ONG-urilor lui Soros în România şi în politica românească, chestiunile acestea nu sunt de acceptat", a mai spus fostul deputat.