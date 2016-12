„Ameninţarea marilor scumpiri e doar propagandă”

BNR VEDE UN 2012 STABIL Adrian Vasilescu, consilier al guvernatorului Băncii Naţionale a României (BNR), ne linişteşte încă o dată, probabil pentru ultima oară în acest an: „economia va fi stabilă în 2012. Singurele riscuri vin din contagiunea crizei din alte părţi ale lumii. Nu văd niciun risc intern. Dacă vor fi, vor fi din afară, din SUA, din vestul Europei, din zonele mărginaşe ale zonei euro”. Vasilescu a mai vorbit şi despre faptul că se speculează intens că vor fi creşteri de preţuri în 2012, precizând că „aşa se întâmplă mereu la sfârşit de an” şi că el crede contrariul. „În ultimii zece ani, fiecare sfârşit de an s-a terminat cu ameninţări teribile pentru preţuri, însă nimic nu s-a adeverit. Problema preţurilor este una de propagandă - sunt foarte mulţi interesaţi să câştige din preţuri şi plusează la final de an. BNR crede că vom avea dezinflaţie, nu inflaţie”, a declarat Adrian Vasilescu. Desigur, dezinflaţia ne-ar bucura pe toţi, cu singura condiţie să nu se mai taie salarii şi pensii.

MANAGERII NU CRED ÎN DEZINFLAŢIE Managerii români sunt totuşi de o altă părere. „Va fi o creştere mai mare de 2% a preţurilor. Pe măsură ce populaţia rămâne cu veniturile cvasiconstante, va trebui să îşi restructureze cheltuielile, va da prioritate vieţii zilnice, va consuma mai puţin şi va încerca să-şi conserve rezervele pentru vremuri poate şi mai grele. Nu credem în ţinta de inflaţie. Dacă nu era bunul Dumnezeu, nu se realiza nici în în 2011”, a declarat secretarul general al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România, Cristian Pârvan, precizând că fiecare sector economic va suferi, în 2012, din cauza inflaţiei.