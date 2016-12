Ameninţarea unui atac terorist în Franţa a atins un nivel "fără precedent", noi atacuri fiind inevitabile, susţin specialişti de rang înalt în combaterea terorismului, citaţi de AFP. "Ameninţarea este permanentă", a declarat un oficial de rang înalt din cadrul Ministerului Apărării, sub acoperirea anonimatului. "Nu trece nicio zi fără o alertă, fără descoperirea unei reţele care încearcă să trimită persoane către Siria sau Irak, sau fără o intervenţie (a serviciilor de securitate). Numărul ţintelor a explodat. Sunt 2.000 sau 3.000, poate 4.000, de persoane identificate sau suspectate de intenţii criminale", a declarat el. Nu toţi sunt amatori, a adăugat sursa citată, precizând că mulţi sunt foarte educaţi. Specialişti din Ministerul Apărării susţin că jihadiştii "folosesc cele mai bune tehnici de criptare şi disimulare" şi că serviciile de securitate fac eforturi "să ţină pasul". Cele mai mari îngrijorări sunt legate de aproximativ 200 de persoane care s-au întors din tabere de antrenament sau zone de luptă controlate de Statul Islamic în Irak şi Siria. "Ei sunt total dezinhibaţi în ceea ce priveşte violenţa", a declarat un alt oficial, tot sub acoperirea anonimatului. Serviciile de securitate îi plasează sub cea mai atentă supraveghere posibilă, dar resursele sunt limitate şi autorităţile sunt pe deplin conştiente că millitanţii ar putea aştepta ani întregi înainte de a acţiona. Aşa a fost cazul cu fraţii Kouachi, care au comis atacul de la revista Charlie Hebdo din ianuarie. Ei aveau legături de multă vreme cu reţelele jihadiste din Paris, iar unul dintre ei călătorise în Yemen pentru a se antrena, în 2011, dar au ieşit treptat din atenţia serviciilor de securitate după ce au rămas în umbră câţiva ani. Oficialii se tem, de asemenea, de competiţia între grupările militare care le-ar putea determina să comită acte şi mai brutale. "Al-Qaida trebuie să îşi restaureze prestigiul şi va încerca să concureze cu SI cu acţiuni complexe şi importante", a declarat oficialul.