Ameninţări cu moartea pe lacul Siutghiol!

Clipe de groază trăite, în noaptea de vineri spre sâmbătă, de patronul firmei care are în administrare lacul Siutghiol şi de unul dintre angajaţii acestuia. Bărbaţii au fost atacaţi de prietenii unor tineri prinşi la braconat. Cei doi spun că au fost ameninţaţi cu moartea şi că unul dintre bătăuşi a încercat de mai multe ori să îi înjunghie cu un cuţit ce avea o lamă mai mare de 20 de centimetri. Incidentul a avut loc după ce, în timpul unei misiuni de patrulare, Cristian Nicolae, angajat ca agent de pază al firmei SC Marin SRL, i-a surprins pe Alexandru Cazacu şi pe Bogdan Petrică Goida în timp ce întindeau, în apropierea insulei Ovidiu, aproape 200 de metri de plase monofilament. Suspecţii au fost prinşi şi escortaţi la sediul firmei SC Marin SRL, care administrează lacul. „Am vrut să le facem un bine şi să-i lăsăm să plece fără să anunţăm Poliţia. Tatăl vărului meu murise în urmă cu 40 de zile şi m-am gândit că ar fi un gest creştinesc. I-am anunţat pe părinţii lui Goida şi i-am aşteptat să vină, ca să îi predăm lor pe cei doi tineri. Le-am spus că data viitoare îi vom duce direct la Poliţie. La un moment dat, când braconierii dădeau declaraţii, şi-au făcut apariţia doi tineri înarmaţi cu nişte cuţite. Fuseseră chemaţi de Cazacu şi Goida, în ajutor. Ne-au atacat şi ne-au ameninţat cu moartea. Pe vărul meu l-au bătut. Eu nu l-am mai văzut niciodată în halul ăsta, era plin de sânge şi desfigurat. Pe mine au vrut să mă înjunghie, dar m-am ferit, aşa că au ieşit din cherhana şi m-au încuiat înăuntru. Nicolae Pricop, zis „Porumbelul“, a venit cu acel cuţit spre mine“, a declarat Mihail Marin, administratorul firmei.

SNOPIT ÎN BĂTAIE În timp ce Mihail Marin era închis în cherhana, cei patru agresori au tăbărât cu pumnii şi cu picioarele pe Cristian Nicolae, agentul de pază care îi prinsese pe braconieri. Camerele de supraveghere au surprins momentele de groază trăite de bărbat. Acesta a fost târât pe malul lacului, acolo unde suspecţii l-au călcat pur şi simplu în picioare. Când au văzut că victima nu mai mişcă, indivizii au luat-o la fugă. „M-au lovit, din spate, cu o bucată de lemn sau cu un cuţit în cap. Mi-am pierdut cunoştinţa, iar când m-am dezmeticit, l-am scos pe administrator din cherhana. Eram plin de sânge. Mi-au spart arcada, am fractură de piramidă nazală şi două coaste fisurate“, a povestit Cristian Nicolae. Bărbatul a fost transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Medicii legişti au stabilit că leziunile suferite de Cristian Nicolae necesită între 12 şi 14 zile de îngrijiri medicale. La scurt timp de la demararea anchetei, poliţiştii au stabilit că tinerii veniţi în ajutorul braconierilor sunt Nicolae Pricop şi Constantin Cârstică. Cei patru agresori au fost audiaţi de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, iar ieri au fost prezentaţi magistraţilor cu propunere de arestare preventivă sub aspectul comiterii infracţiunilor de tâlhărie calificată, lipsire de libertate, respectiv complicitate la această infracţiune. Probabil pentru că nu i-au considerat periculoşi pe cei patru bătăuşi, judecătorii au dispus măsura arestului la domiciliu faţă de Nicolae Pricop, ceilalţi trei suspecţi urmând să fie cercetaţi în stare de libertate. „Sunt supărat că nu au fost arestaţi! Chiar aş vrea să o întreb pe doamna judecător ce pot face eu acum, când ei m-au ameninţat că or să ne omoare şi că or să vină peste noi. Să ne dea şi nouă pază!“, a spus Mihail Marin.