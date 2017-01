Ameninţări, injurii şi buletine dispărute la Castelu

Tensiuni mari şi vorbe grele în ziua de alegeri la Castelu! Procesul de votare a fost suspendat timp de 20 de minute, în jurul 14.40, în urma unui incident în care au fost implicaţi candidatul PSD la funcţia de primar din Castelu, Paraschiva Mocănaşu, şi candidatul PD-L la aceeaşi funcţie, Nicolae Anghel. Al treilea personaj implicat în această poveste de vot este Ibram Bacîm, care, deşi a primit patru buletine de vot, aşa cum era normal, în momentul depunerii în urne a prezentat doar trei buletine, lipsindu-i cel pentru desemnarea primarului. În consecinţă, votarea s-a suspendat de către membrii comisiei, care au procedat la numărarea buletinelor de vot nedistribuite, ocazie cu care s-au constatat următoarele: un buletin de vot în plus pentru desemnarea componenţei Consiliului Local, trei buletine de vot lipsă la desemnarea primarului, un buletin de vot în plus la desemnarea preşedintelui Consiliului Judeţean şi un buletin de vot în minus la desemnarea componenţei Consiliului Judeţean. Scînteia care a declanşat scandalul a fost întîmpinarea depusă de candidatul PSD, Paraschiva Mocănaşu, în legătură cu neregulile constatate. Ca urmare a acestui fapt, candidatul PD-L, Nicolae Anghel, actualul primar în funcţie, nu s-a putut abţine să nu comenteze calomnios acuzaţiile de fraudă aduse de Mocănaşu. După cum reiese din plîngerea penală depusă de Mocănaşu la poliţie şi la BEJ, inclusiv la BEC, Nicolae Anghel a numit-o pe rivala sa ”o cîrpă şi nu o doamnă”. Mai spicuim din plîngere următoarele: ”Anghel susţine că deţine poze compromiţătoare cu mine, pe care le-a făcut cînd eu eram în stare de ebrietate”. Mocănaşu dezminte că există astfel de poze şi susţine că intenţia lui Anghel este de a-i strica imaginea în faţa electorilor. Acest incident din ziua de vot nu este singurul, campania electorală fiind presărată cu ciocniri frecvente între cei doi contracandidaţi. ”Anghel, care are la activ un mandat de primar Castelu, nu a vrut să-mi dea locaţii pentru desfăşurarea acţiunilor electorale în campanie, deşi eu am depus cereri în acest sens. Permanent mi-a adresat ameninţări şi mie, dar şi simpatizanţilor care mă susţin. Iar cea mai gravă ameninţare pe care Anghel mi-a adus-o a fost aceea că poate să scape de mine solicitînd prefectului să traseze graniţă între Castelu şi Cuza Vodă, înaintea fermei în care am eu reşedinţa, astfel încît eu să aparţin de Cuza Vodă şi nu de Castelu, cum trăiesc de-o viaţă. Această ameninţare nu s-a materializat din fericire, pentru că nu am de gînd să stau cu mîinile în sîn”, a concluzionat Paraschiva Mocănaşu.