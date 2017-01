Ameninţat cu moartea de hoţii din buzunare

A vrut să facă o faptă bună şi a oprit doi tineri care furau din geanta unei femei, însă s-a ales cu înjurături şi ameninţări cu moartea. Mai mult, hoţii pe care i-a dat pe mîna poliţiei sînt liberi întrucît procurorul a considerat că aceştia nu reprezintă un pericol. Constănţeanul Cristian Lăcătuş, în vîrstă de 40 de ani, povesteşte că primul contact cu cei doi hoţi l-a avut în urmă cu aproape două luni. „Mă întorceam de la o agenţie de crewing unde mi-am depus CV-ul. În timp ce aşteptam să vină autobuzul, în staţia de la Spitalul Mare am observat doi bărbaţi care erau foarte atenţi la genţile şi buzunarele oamenilor. Cînd a venit autobuzul 42, eu am urcat pe la uşa din spate iar cei doi pe la mijloc. Pentru că m-au făcut curios, i-am urmărit din spate. I-am văzut cum au început să înghesuie lumea şi să o împingă. Unul stătea paravan, iar celălalt a început să lucreze în poşeta unei femei. Am încercat să îi opresc dar au coborît în prima staţie, cred că cea de la Liceul 4, şi au fugit printre blocuri. I-am spus femeii să se uite în geantă şi a constatat că îi dispăruseră 60 de lei din portofel“, a declarat Cristian Lăcătuş. Bărbatul spune că deşi femeia nu voia să meargă să depună plîngere, a reuşit pînă la urmă să o convingă. La Secţia 3 Poliţie, cei doi au dat declaraţiile de rigoare şi au reuşit să îi identifice pe cei doi bărbaţi din albumul foto al Poliţiei. Mai mult, Lăcătuş susţine că poliţistul care s-a ocupat de caz le-a spus că unul dintre cei doi suspecţi doar ce a fost eliberat condiţionat din penitenciar, unde fusese încarcerat pentru fapte de acelaşi gen.

Lăsaţi în libertate

„Am crezut că cei doi vor fi prinşi şi duşi la puşcărie. Luni, 31 august, în timp ce mă întorceam de la cursuri de la Institutul de Marină, i-am văzut pe aceeaşi oameni în timp ce încercau să buzunărească altă persoană. Am scos telefonul şi am încercat să le fac o poză. Cînd m-au văzut, au uitat de buzunare şi au început să mă împingă şi să mă înjure. Strigau să cobor în staţie ca să vorbim. Cînd au văzut că nu am de gînd să îi ascult, au spus că o să aibe ei grijă de mine“, a povestit Cristian Lăcătuş. Oamenii legii spun că a fost o anchetă complexă în acest caz însă că dosarul s-a oprit la Parchet. „Ceea ce a făcut Cristian Lăcătuş este un gest de admirat, pentru că foarte puţini oameni vin la Poliţie ca să reclame astfel de fapte şi sînt dispuşi să depună mărturie. Unul dintre cei doi hoţi implicaţi este Nemiş Taxim. Acesta este eliberat condiţionat din puşcărie. Cei care au lucrat la acest caz, au întocmit dosarul şi l-au trimis la Parchet. Acolo, procurorul a zis că trebuie să fie audiaţi toţi vecinii lui Nemiş, întrucît el susţine că era acasă la momentul furtului. Am făcut şi această cercetare, însă procurorul a considerat că nu este necesară arestarea suspecţilor. Astfel că ei au rămas în libertate“, a declarat cms. şef Radu Ungureanu, şeful Poliţiei Municipiului Constanţa. Cu toate că e în pericolul ca cei doi suspecţi să se răzbune pe el, Cristian Lăcătuş spune că nu se teme de ei şi că va merge în continuare cu autobuzul.