Ameninţaţi din nou de cenuşa vulcanică

Spaţiul aerian românesc s-a redeschis în totalitate, fiind operaţionale şi aeroporturile din Târgu Mureş, Bacău, Iaşi, Suceava, Constanţa şi Tulcea, a anunţat, ieri, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Marin Anton. Potrivit oficialului, compania “Tarom” a pierdut aproximativ trei milioane de euro în zilele în care nu a putut opera, inclusiv în ziua de luni. „Dar şi companiile private au pierdut foarte mult”, a adăugat secretarul de stat. Specialiştii anunţau că norul de cenuşă a părăsit România, însă ţara noastră poate intra din nou, în această dimineaţă, sub incidenţa codului roşu pentru aviaţie, potrivit celor mai recente informaţii despre evoluţia norului de cenuşă vulcanică transmise, aseară, de Ministerul Mediului şi Pădurilor. Ministerul a primit date de ultimă oră privind evoluţia norului de cenuşă produs de erupţia vulcanului activ: “MET Office a actualizat hărţile privind evoluţia norului de cenuşă vulcanică, din care rezultă că, începând cu data de 21 aprilie, ora 9.00, România poate intra din nou sub incidenţa codului roşu pentru aviaţie”. “Ameninţarea cenuşii vulcanice din Islanda este departe de a fi dispărut. Un nou nor de cenuşă, format după ce vulcanul şi-a intensificat activitatea, ne ameninţă”, a declarat reprezentantul Ministerului Mediului, Marie Jeanne Adler. Pe de altă parte, directorul Departamentului de Prognoze din cadrul Administraţiei Naţionale de Meteorologie, Aurora Bell, a explicat că nu e vorba de primul şi al doilea nor, ci că este un singur nor, care, din când în când, se împrospătează, mai primeşte noi emisii, după cum vulcanul din Islanda îşi intensifică activitatea. “Am înţeles că deja începe să se vadă lava la vulcanul islandez, ceea ce înseamnă că s-a topit gheaţa de deasupra, deci erupţiile nu vor mai fi asociate cu vapori de apă pentru a ajunge la înălţimi mari în atmosferă. Cu cât ajunge mai sus în atmosferă, cu atât durata de viaţă a norului în atmosfera este mai lungă”, a mai spus Aurora Bell. Potrivit Reuters, erupţia vulcanului Eyjafjallajokull s-a intensificat dar, spre deosebire de zilele trecute, acesta emite mai multă lavă decât cenuşă.

În unele ţări din Europa, zborurile nu au fost reluate în totalitate. Turiştii străini din România care nu se pot întoarce în ţările de origine din cauza închiderii spaţiilor aeriene vor putea beneficia de reduceri la cazare de 50% în oraşele cu aeroporturi internaţionale, până la rezolvarea problemelor de transport, potrivit Ministerului Turismului. De asemenea, turiştii români aflaţi în străinătate şi cei străini din România au la dispoziţie un număr de telefon gratuit, 0800868282, pus la dispoziţie de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, la care pot obţine informaţii utile legate de oportunităţile de cazare şi transport către ţara de origine.