Aveau în grijă zeci de copii, dar nu s-au obosit să ia măsuri minime pentru a-i proteja. Este vorba despre reprezentanții Centrului "Micul Regat", care aveau o răspundere uriașă. În urma controalelor efectuate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dobrogea" au fost descoperite mai multe nereguli legate de "apărarea împotriva incendiilor". Pentru aceste abateri, pompierii au dat trei amenzi în valoare de 10.000 de lei.

Deși zeci de copii erau aduși de părinți, în fiecare zi, la "Micul Regat" și lăsați în grija angajaților Centrului, administratorii acestei afaceri nu s-au obosit să ia măsurile necesare pentru protejarea micuților. Asta deși răspunderea pe care o aveau era una uriașă. O demonstrează două controale efectuate, în lunile iunie și iulie, de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) "Dobrogea", care au descoperit nereguli la capitolul "apărarea împotriva incendiilor". Primele verificări au fost efectuate pe data de 6 iunie, iar cel de-al doilea control a avut loc pe 2 iulie. Într-un comunicat remis de ISU "Dobrogea", ca urmare a unei solicitări a cotidianului "Telegraf", se arată că, în urma acțiunilor de la "Micul Regat", reprezentanții instituției au dat trei sancțiuni, în valoare de 10.000 de lei, ca urmare a abaterilor găsite. Oficialii ISU "Dobrogea" au precizat însă, în documentul citat, că nu ne pot comunica și deficiențele ce au fost constatate de inspectori în timpul acțiunilor respective. "Având în vedere prevederile art. 4, lit c) "principiul confidențialității" din O.M.A.I. nr. 89 / 2013, pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență, nu vă putem pune la dispoziție neregulile constatate", se arată în răspunsul primit de la ISU "Dobrogea".

COPII MALTRATAȚI Amintim că scandalul de la „Micul Regat“ a izbucnit după ce unul dintre părinţii copiilor maltrataţi a intrat, întâmplător, în posesia imaginilor cu abuzurile petrecute în Centru, înregistrate de camerele de supraveghere. Unii micuţi au ajuns acasă plini de vânătăi. Mai mult, copiii primeau vin înainte de culcare, iar când se trezeau, li se dădea cafea. De asemenea, la ora de somn, micuţii erau bruscaţi şi loviţi ca să adoarmă. În mai multe secvenţe se vede clar cum o angajată a „Micului Regat” pocneşte de zor micuţii, îi smuceşte de mâini cu o brutalitate incredibilă şi îi aruncă pe scaune sau prin colţuri. Oficialii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Constanța spun că nu au efectuat verificări la "Micul Regat". ”DGASPC Constanța nu a făcut o anchetă în legătură cu "Micul Regat", pentru că este vorba despre un centru privat. Părinții sunt reprezentanții copiilor și ei au apelat la avocați și la consiliere psihologică specializată privată. Am înțeles că sunt părinți care își duc copiii la psiholog, însă merg la cabinete private. Noi am anunțat la momentul respectiv că suntem deschiși să îi ajutăm pe părinți și pe copii. În condițiile în care niciun părinte nu ne-a solicitat să ne implicăm în această situație, noi am urmărit subiectul în presă. Nu am făcut o anchetă, pentru că nu am avut înregistrată o reclamație în acest sens”, a declarat purtătorul de cuvânt al DGASPC Constanța, Roxana Onea.