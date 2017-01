Amenzi de 44 de miliarde de lei neplãtite

La sfîrşit de an, conducerea Poliţiei Municipiului Constanţa a tras linie şi a evaluat, ieri, în cadrul unui bilanţ, activitatea desfãşuratã de poliţişti în 2006. Potrivit cms. şef Radu Ungureanu, şeful Poliţiei Municipiului Constanţa, cea mai grea perioadã a anului s-a dovedit a fi sezonul estival, din cauza numãrului insuficient de agenţi. "În sezonul estival 2006, activitatea ne-a fost îngreunatã pentru cã am fost lipsiţi de sprijinul altor instituţii. Jandarmii şi poliţiştii detaşaţi au avut în grijã litoralul, iar poliţiştii din municipiul Constanţa nu a primit niciun ajutor. În anii trecuţi era mai bine pentru cã erau gardienii publici. Ei aveau grijã de intersecţii, de problema cerşetorilor, iar oamenii se simţeau mai în siguranţã cînd îi vedeau pe stradã. Ne ajutau enorm de mult, iar de cînd nu mai sînt, a crescut numãrul infracţiunilor", a declarat cms. şef Radu Ungureanu. Totodatã, cms. şef Ungureanu a arãtat cã Poliţia Municipiului Constanţa se confruntã şi cu o lipsã de personal specializat. "Avem foarte puţini poliţişti, doar 51 de ofiţeri judiciari, la suta de mii de locuitori. Ei trebuie sã se ocupe de toate dosarele, sã rezolve toate cazurile, iar anul acesta am avut peste 16.000 de sesizãri", a adãugat cms. şef Radu Ungureanu. Un alt aspect, evidenţiat în cadrul şedinţei de ieri, a vizat amenzile neplãtite. Anul acesta poliţiştii au dat aprox. 30.000 de amenzi, a cãror valoare se ridicã la peste 44 de miliarde de lei, majoritatea pentru tulburarea liniştii publice şi comerţul ambulant, dar amenzile nu au fost plãtite de cei sancţionaţi. "Banii ar fi trebuit sã ajungã la bugetul local, dar cum legislaţia nu prevede metode de constrîngere pentru cei amendaţi, nu avem cum sã-i obligãm. Singura cale este procedura de executare silitã, dar este prea greoaie şi pînã cînd este pusã în aplicare, amenzile se prescriu", a mai spus cms. Ungureanu.