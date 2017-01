Amenzi de 77.300 de dolari pentru prestaţiile lamentabile din meciurile cu Unirea Urziceni şi Steaua!

Dacă în primăvara acestui an conducerea executivă a clubului constănţean dicta împotriva jucătorilor sancţiuni în valoare totală de 35.000 de dolari pentru prestaţiile “rechinilor” din partidele cu Steaua (campionat, 0-3) şi FC Naţional (returul semifinalei Cupei României, 1-4), ieri oficialii constănţeni au bătut recordul aplicînd sancţiuni fără precedent pentru gruparea de la ţărmul mării. 77.300 de dolari este cuantumul amenzilor aplicate elevilor lui Momcilo Vukotic şi Lucian Marinof pentru ultimele două evoluţii din întrecerea internă, cu Unirea Urziceni (0-1) şi Steaua (0-3). Astfel, pentru prestaţia din partida cu nou-promovata fiecare titular a fost penalizat cu 2.000 de dolari, iar fiecare rezervă care a intrat pe teren cu 1.000 de dolari. Pentru că este căpitan de echipă Mihai Guriţă a fost amendat cu 4.000 de dolari, în vreme ce lui Florin Maxim i s-au mai adăugat 300 de dolari la sancţiune pentru faptul că a fost eliminat de pe teren. Mult mai drastice au fost sanţiunile dictate în urma jocului cu Steaua, la capătul căreia au fost găsiţi ţapi ispăşitori doar cinci jucători: Mihai Guriţă şi George Curcă au fost amendaţi cu cîte 15.000 de dolari, Iulian Apostol cu 10.000 de dolari, iar fundaşilor laterali Răzvan Farmache şi Laurenţiu Florea li se vor imputa cîte 5.000 de dolari. Prestaţia fotbaliştilor din partida cu Steaua a trezit acuze foarte grave din partea patronului echipei Gheorghe Bosînceanu, care şi-a acuzat jucătorii de non-combat. Staff-ul executiv al “rechinilor”, prin vocea directorului executiv Florentin Chiforeanu, a anunţat că banii li se vor opri jucătorilor din salariu, iar sancţiunile dictate pentru reprezentaţia din meciul cu Unirea Urziceni ar putea fi anulate în cazul în care echipa îşi va îndeplini obiectivul, calificarea în ediţia viitoare a cupelor europene. Florentin Chiforeanu nu a precizat dacă există vreo modalitate de a se şterge sancţiunile dictate celor cinci jucători pentru prestaţia din jocul cu Steaua. S-a mai anunţat că lui Mihai Guriţă i s-a retras banderola de căpitan, iar George Curcă şi-a pierdut locul de titular.

Jucătorii sînt nemulţumiţi

Sancţiunile aplicate de conducători au atras nemulţumirea fotbaliştilor, care ieri dimineaţă au urcat trişti în autocarul ce i-a deplasat la Cîmpina pentru un stagiu centralizat de şase zile. Penalizat în total cu 19.000 de dolari, fostul căpitan Mihai Guriţă a contestat decizia conducerii executive: “Sancţiunile aplicate sînt prea mari şi şi-ar putea pune amprenta pe viitoarele evoluţii ale echipei. În meciul cu Steaua pur si simplu am prins o zi foarte proastă şi am jucat slab. Nu este adevărat că am vrut să schimbăm antrenorul. Pe mine nu mă interesează dacă ne pregăteşte Vukotic, Grigoraş sau mai ştiu eu cine. Vrem doar ca Farul să joace bine şi să aibă rezultate”, a precizat Guriţă. Acuzat că a facilitat victoria Stelei, George Curcă nu era atît de trist pentru amendă (17.000 de dolari), cît pentru faptul că numele său a fost denigrat de patronul echipei: “Nu sînt atît de supărat pentru amenzile primite, cît pentru că mi-a fost terfelit numele prin presă. Apăr de opt ani culorile acestui club şi nu este normal ce mi se întîmplă. S-a spus că naşul meu are relaţii cu Steaua şi de aici s-a făcut o legătură care nu are nicio tangenţă cu realitatea. E nedrept să fiu acuzat de non-combat după ce în urmă cu puţin timp eram considerat portar de naţională. Eu sînt cu gîndul doar la Farul, nu mă interesează nicio altă echipă”, a afirmat portarul Farului. Clasat pe locul al treilea în clasamentul sancţionaţilor cu un total de 12.000 de dolari, Iulian Apostol a comentat şi el sancţiunile primate: “Lumea este nemulţumită de noi şi noi sîntem la fel. Este păcat de ceea ce se spune pentru că nu cred că este cineva la Farul care nu vrea să joace corect. Nu sîntem genul de jucători care să se preteze la aşa ceva. Noi vrem performanţă. Suportăm consecinţele şi mergem înainte”, a afirmat mijlocaşul Farului