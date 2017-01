Amenzi de mii de lei pentru fraude la apă

Corpul de Control din cadrul Regiei Autonome Judeţene de Apă (RAJA) Constanţa efectuează, săptămînal, zeci de controale atît în municipiul Constanţa, cît şi la nivelul localităţilor din judeţ, unde regia asigură serviciile de alimentare cu apă potabilă şi canalizare. “Deşi le-am atras atenţia în repetate rînduri, pentru a-şi diminua facturile, abonaţii noştri nu declară suprafeţele reale pe care le deţin. Declaraţiile false legate de suprafaţa aflată în proprietate, pentru calculul apei meteorice, diminuează considerabil încasările regiei şi pun în pericol menţinerea sistemului de alimentare cu apă la parametri optimi”, a declarat purtătorul de cuvînt al RAJA, Irina Oprea.

Săptămîna trecută, reprezentanţii Corpului de Control au efectuat 69 de acţiuni de control, la nivelul agenţilor economici şi gospodăriilor individuale din Constanţa. În timpul controalelor, angajaţii RAJA au descoperit apometre nesigilate şi, la cîţiva consumatori, branşamente ilegale.

Conform raportului Corpului de Control, pe străzile Ana Ipătescu, Chiliei, Tractorului şi Muşcatelor la majoritatea abonaţilor din gospodării individuale s-a stabilit că proprietarii de case dăduseră declaraţii false pentru calculul apei în sistem pauşal. Mai precis, apa potabilă se factura în sistem pauşal pentru două sau trei persoane, în timp ce, la ora verificărilor, au fost descoperite în imobilele respective şi cîte 8 – 10 persoane. Toţi proprietarii s-au ales cu procese-verbale de constatare, în sistem retroactiv pe 18 luni, în valoare totală de peste 7.000 lei. De asemenea, pe străzile Popa Farcaş şi Meşterul Manole, la cîteva gospodării individuale, au fost descoperite branşamente nedeclarate şi executate fără avizul RAJA, motiv pentru care abonaţii respectivi s-au ales cu amenzi de peste 4.000 lei. În plus, toate branşamentele ilegale au fost suspendate. La cîţiva agenţi economici, din zona centrală a oraşului, reprezentanţii regiei au constatat că apometrele erau din clase inferioare de precizie, nesigilate sau sparte. În plus, foarte mulţi dintre ei primiseră notificări pentru schimbarea contoarelor, notificări la care nu au răspuns în termenul solicitat, de cinci zile. În urma verificării, a rezultat că aparatele de măsură nu înregistrau consumurile reale de apă. Toţi aceşti abonaţi s-au ales cu procese-verbale de constatare pentru consumuri medii, în sistem retroactiv pe 18 luni, în valoare de peste 6.000 lei. În urma acţiunilor de săptămîna trecută, pentru neregulile constatate au fost întocmite procese-verbale de sancţionare în valoare de peste 18.500 lei. “Controalele vor continua pînă la intrarea în legalitate a tuturor consumatorilor şi ne reînnoim avertizarea că sancţiunile sînt semnificative, în plus, abonaţii incorecţi trebuind să achite, în sistem retroactiv, contravaloarea serviciilor de furnizare a apei şi canalizare pe ultimele 18 luni”, a mai spus Irina Oprea.