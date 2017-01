Amenzi de pînă la 10.000 de lei pentru utilizarea unor cîntare nelegale

Angajaţii Direcţiei Regionale de Metrologie Legală (DRML) Constanţa au constatat că unii agenţi economici au pus în vînzare aparate de cîntărit care nu respectă legislaţia în domeniu. "Firma care vinde astfel de mijloace de cîntărit este obligată să înmîneze cumpărătorului factura, declaraţia de conformitate emisă de producătorul cîntarului sau de reprezentantul autorizat al acestuia, certificat de garanţie, cartea tehnică şi instrucţiunile de utilizare. Acestea sînt documentele care atestă legalitatea aparatului pe o perioadă de un an de la data achiziţionării. Factura de cumpărare este un document foarte important, pentru a demonstra data cînd a fost cumpărat cîntarul", a declarat purtătorul de cuvînt al DRML, Carmen Dobrescu. După ce s-a scurs primul an de la punerea în funcţiune, urmează procedura de verificare metrologică periodică, la un an de zile, în urma căreia se emite documentul "buletin de verificare metrologică" şi se aplică sigilii şi marcaje de verificare. "Pentru a nu fi tentaţi de preţul scăzut al unor cîntare neconforme, comercializate ilegal, fără documente, este obligatoriu ca la achiziţionarea aparatului de cîntărit să fie aplicată eticheta de identificare, unde trebuie să găsim inscripţionate următoarele date: denumirea producătorului, clasa de exactitate, seria aparatului, marcajul de conformitate CS sau CE urmat de ultimele două cifre ale anului în care a fost aplicat şi numărul/numerele organismelor notificate care au efectuat evaluarea conformităţii, litera M de culoare neagră inscripţionată într-un pătrat pe fond verde. Litera M pe fond verde demonstrează că acel cîntar poate fi folosit în tranzacţii comerciale", a precizat Carmen Dobrescu. Cei care utilizează aparatul de cîntărit care nu corespunde cerinţelor de mai sus, sînt contravenienţi şi vor fi sancţionaţi cu amendă cuprinsă între 5.000 şi 10.000 lei, sume care reprezintă contravaloarea a 10 - 20 aparate de cîntărit legale. În plus, aparatul va fi sigilat şi interzis la utilizare.