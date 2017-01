Amenzi de pînă la 100.000 lei pentru poluarea marină

Toate navele care acostează în porturile maritime româneşti sînt obligate ca încă înainte de intrare în port să transmită către Centrul Maritim de Coordonare (CMC) din cadrul Autorităţii Navale Române (ANR) şi Administraţia Porturilor Maritime, o notificare privind toate reziduurile de marfă şi deşeuri aflate la bord. În cazul în care comandantul navei, din diferite motive, nu anunţă deşeurile pe care le are pe navă şi cum are de gînd să le neutralizeze, acesta este sancţionat, potrivit legislaţiei, de către inspectorii CMC. „Din punctul de vedere al monitorizării navelor stăm bine. Chiar anul acesta, ANR a transpus două directive europene privind preluarea deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii prin Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 322/martie 2006. Mai problematic este la capitolul amenzi, unde încă se aplică sancţiuni pe legislaţia veche, iar valorile sînt foarte mici”, a declarat şeful Serviciului SAR Poluare din cadrul ANR, Dumitru Bucureşteanu. Potrivit acestuia, vara aceasta s-au aplicat opt sancţiuni pentru netransmiterea notificărilor privind situaţia deşeurilor şi a reziduurilor de la bordul navei, dintre care trei în cursul săptămînii trecute. „Pe 8 septembrie am aplicat două sancţiuni în valoare de 90 lei pentru nesolicitarea aprobării de aprovizionare a navei cu combustibil şi una pentru netransmiterea notificării deşeurilor, iar pe 13 septembrie am mai aplicat o amendă unei nave slovene tot pentru netransmiterea situaţiei deşeurilor”, a spus Bucureşteanu. Pentru că valoarea amenzilor este nesemnificativă, reprezentanţii CMC au făcut propuneri de modificare a valorilor sancţiunilor. „Am propus Ministerului Transporturilor modificarea valorilor actuale ale amenzilor cu unele uriaşe, care să îi determine pe comandanţi să respecte legislaţia. Mai exact, am inclus în noul pachet legislativ sancţiuni cuprinse între 1.000 şi 3.000 lei pentru netransmiterea notificării deşeurilor şi între 8.000 şi 100.000 lei pentru poluarea apelor naţionale cu substanţe nocive sau hidrocarburi”, a precizat Bucureşteanu. Acesta a menţionat că, în prezent, amenzile pentru netransmiterea notificărilor deşeurilor sînt de 90 lei, iar pentru poluarea apelor Mării Negre cu hidrocarburi şi substanţe periculoase valorile acestora sînt curpinse între 8.000 şi 1.000 lei.