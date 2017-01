Amenzi de sute de milioane de lei pentru nerespectarea disciplinei în construcţii

Specialiştii Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC) Constanţa au finalizat o amplă campanie de verificare a construcţiilor din judeţ. Potrivit purtătorului de cuvînt al ISC Constanţa, Radu Damian, verificările au urmărit dacă cei care construiesc deţin autorizaţie, dar şi dacă investitorii anunţă începerea lucrărilor. „Numai în ultima lună am aplicat 12 amenzi în valoare de 10 milioane lei vechi fiecare celor care nu au anunţat începerea lucrărilor de construcţie şi alte opt sancţiuni, cu valori cuprinse între 10 şi 60 milioane lei vechi, pentru construcţii sau modificări de construcţii fără a se deţine autorizaţie“, a explicat Radu Damian. El a precizat că sancţiunile s-au aplicat atît persoanelor fizice, cît şi societăţilor comerciale din toate oraşele judeţului. „În timpul acţiunilor de control am găsit de la modificări ale clădirilor pentru care nu existau autorizaţii, pînă la mansardări sau chiar vile în construcţie fără documentele necesare executării lor. În acest sens pot exemplifica cu o vilă care se construieşte în zona Compozitorilor fără autorizaţie şi pentru care proprietarul, Ioner Erol, a primit o amendă de 30 milioane lei. De asemenea, pe Poporului, la nr. 16, am aplicat o amendă de 60 milioane lei lui Hristu Tuduruş, pentru nerespectarea proiectului. Autorizaţia era emisă pentru parter plus mansardă, iar la control s-a constatat că, de fapt, era parter plus etaj“, a exemplificat Radu Damian. El a adăugat că amenzi de cîte 30 milioane lei au mai primit şi două societăţi care desfăşurau lucrări de reamenajare şi reabilitare a unor cămine de nefamilişti din Medgidia. „Nu pot spune că într-un oraş sau altul am găsit mai multe nereguli. Problemele sînt direct proporţionale cu suprafaţa oraşului şi cu volumul de investiţii“, a spus Damian. Purtătorul de cuvînt al ISC Constanţa a menţionat că, în ultimele luni, Inspectoratul a aplicat amenzi şi unităţilor bancare. „A fost o modă ca băncile să îşi deschidă noi agenţii pe arterele principale ale oraşului Constanţa sau să amenajeze spaţii comerciale pe care le-au închiriat, fără a obţine mai întîi autorizaţia de construcţie.“, a spus reprezentantul ISC Constanţa.