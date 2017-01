Amenzi mai mici în noul proiect de modificare a Codului Rutier

Forma revizuită a proiectului de modificare a Codului Rutier prevede amenzi mai blânde decât cea iniţială, care a fost supusă dezbaterii publice în urmă cu zece zile şi a stârnit numeroase critici. Noua legislaţie rutieră a fost postată vineri pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Astfel, cea mai mare amendă cuprinsă în noul proiect este de 9.600 de lei, în condiţiile în care, în vechea formă, sancţiunea contravenţională cea mai ridicată putea atinge suma de 16.000 de lei. La articolul dedicat claselor de sancţiuni, cele prevăzute la clasa a VI-a se situează acum între 51 şi 120 de puncte de amendă, ceea ce înseamnă că un şofer va fi obligat să scoată din buzunar până la 9.600 de lei. În forma iniţială a proiectului de act normativ, cea mai severă clasă de sancţiuni era între 125 şi 200 de puncte de amendă, respectiv o sumă maximă de 16.000 de lei. Sancţiuni mai blânde decât cele din prima formă a Ordonanţei sunt şi cele de suspendare a carnetului în cazul unor accidente rutiere grave. Astfel, conform noului proiect, suspendarea pemisului, după un accident rutier grav, ar urma să se facă pentru o perioadă de cel mult doi ani, faţă de cinci, cât stabilea documentul anterior. Unul dintre noile articole prevede că „suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule se dispune pentru o perioadă de doi ani în cazul accidentului de circulaţie din care a rezultat vătămarea corporală sau decesul unei persoane, dacă norma de circulaţie încălcată este: conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice, conducerea unui autovehicul pe una dintre căile autostrăzii în sens opus celui în care se desfăşoară în mod normal, depăşirea de către conducătorul de autovehicul cu mai mult de 60 km/h a vitezei admise pe sectorul de drum respectiv sau nerespectarea regulilor privind trecerea la nivel cu calea ferată”.

MODIFICĂRI IMPORTANTE În prima formă a proiectului, cea mai aspră sancţiune în cazul provocării unui accident rutier grav prin încălcarea normelor enumerate mai sus era suspendarea permisului pentru cinci ani. Din noua formă a proiectului a fost eliminată şi sancţionarea cu amendă din clasa a VI-a plus suspendarea permisului pentru doi ani în cazul şoferilor care trec pe culoarea roşie a semaforului. Conform noului proiect, nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului va fi sancţionată gradual, în funcţie de gravitatea consecinţelor, începând cu suspendarea carnetului pentru 60 de zile şi de la şase la opt puncte de amendă. Tot noua formă a Ordonanţei prevede între 51 şi 200 de puncte amendă, plus suspendarea carnetului pentru un an, în cazul accidentelor rutiere soldate numai cu pagube materiale ca urmare a neopririi la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii se află în funcţiune, precum şi nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor, conducerea unui autovehicul pe una dintre căile autostrăzii, în sens opus celui în care se desfăşoară în mod normal circulaţia, depăşirea de către conducătorul de autovehicul cu mai mult de 60 km/h a vitezei admise pe sectorul de drum respectiv sau conducerea unui autovehicul sau tramvai de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice.