Amenzi uriașe date patronilor de pe litoral în sezonul estival

09:19:33 / 06 Septembrie 2016

companie litoral

Din presa romaneasca am aflat ca innisiparea plajelor a costat 170 mil. euro bani europeni si ca timp de 5 ani acestea nu pot fi iinchiriate si mai ales nu pot fi exploatate financiar in caz contrar statul roman trebuind sa dea banii inapoi la UE.Daca in unele zone sa respectat directiva UE. in alte zone nu sa respectat.De ce sa permis asa ceva ?Cine va plati cei 170 mil euro daca ne obliga UE pentru ca nu sa respectat legea?Vor plati cei care nu au respectat legea ?au ei banii astia?ori plateste statul roman adica noi ?Cine avea obligatia sa vegheze la respectarea legii?Ce spun cei de la Apele Romane?Plateste directorul si cei care nu au vegheat la respectarea legii?Va dati seama cate scoli puteau construi WC-uri civilizate ca sa nu ne mai cada copii in haznale ,cu banii astia?