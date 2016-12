Amenzi usturătoare pentru FC Farul

Aflată într-o situaţie dificilă în clasamentul Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal, FC Farul Constanţa a primit ieri o lovitură dură din partea Comisiei de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal (FRF), care a dat amenzi usturătoare oficialilor grupării de pe litoral în urma problemelor de la meciul cu FC Botoşani, disputat sâmbătă, în etapa a 19-a, şi încheiat cu victoria oaspeţilor, scor 2-0. În min. 28 al întâlnirii, în urma unui fault la mijlocul terenului, centralul Dragoş Istrate i-a acordat eronat un cartonaş galben lui Sergiu Popescu, deşi infracţiunea fusese comisă de Robert Săceanu. Câteva secunde mai târziu, arbitrul l-a sancţionat cu cartonaş roşu pe Sergiu Popescu, susţinând că a fost înjurat. În plus, l-a trimis în tribună pe preşedintele Farului, Neculai Tănasă, pentru proteste. Incidentele au fost notate în raportul de arbitraj, iar Comisia de Disciplină a FRF decis să-l suspende pe Neculai Tănasă pentru două luni şi să-l amendeze cu 9.000 de lei, în timp ce Sergiu Popescu va sta două etape şi va trebui să achite 2.000 de lei.

„Centralul trebuia să-şi justifice cumva prestaţia lamentabilă. A greşit când i-a dat cartonaş galben lui Popescu, apoi a spus că acesta l-a înjurat, deşi nu a auzit nimeni acest lucru. M-a dat şi pe mine afară pentru că l-am întrebat de ce a dat cartonaş roşu. Vom face recurs”, a anunţat Tănasă. Cel mai “şifonat” a ieşit principalul finanţator al Farului, Giani Nedelcu, amendat cu 14.000 de lei şi suspendat două luni, însă motivul sancţiunii este necunoscut. „Nu ştiu de ce am fost sancţionat, pentru că nu am făcut nimic. Poate că pentru declaraţii date după meci, când am criticat arbitrajul. Nu m-a chemat nimeni la comisie şi nu înţeleg ce se întâmplă. Voi face recurs”, a declarat Nedelcu.

Altfel, FC Farul are programat un meci amical astăzi, de la ora 18.00, pe teren propriu, în compania formaţiei din Liga a III-a Juventus Bucureşti, dar acesta ar putea fi anulat în cazul vremii nefavorabile.