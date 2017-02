Amenzile CEDO în 2016 se ridică la 1,6 milioane euro

Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Marius Vulpe, spune că statul român a fost obligat să plătească despăgubiri de 1,6 milioane de euro, în 2016, în urma pierderii la CEDO a proceselor intentate de deținuți, subliniind că suma totală din 1990 și până în prezent se ridică la peste 3,1 milioane de euro. "Suma totală din anul 1990 și până astăzi este de 3.132.000 de euro și 10.000 de franci. (...) Ca sumă nu este mare comparativ cu cea alocată construirii unui penitenciar, însă este îngrijorător faptul că, din suma aceasta totală, în cei 26 - 27 de ani, doar 1.600.000 sunt amenzi în ultimul an. Deci, este crescător de la an la an, îngrijorător și ca sumă și ca număr de dosare", a spus Vulpe. El a explicat că doar anul trecut România a suferit 313 condamnări la CEDO pentru condițiile de detenție, adăugând că nu există penitenciar care să nu aibă măcar o cauză pierdută. "În 2015 au fost 75 de astfel de condamnări, în 2014 - 29, în 2013 - 32 și în 2012 - 10. (...) Nu există penitenciar din România care să nu aibă măcar o cauză pierdută la CEDO. Din ce știu eu, Penitenciarul Galați și Penitenciarul Jilava au cele mai multe procese pierdute", a precizat Vulpe.

Șeful ANP a mai spus că amenzile se explică prin supraaglomerarea din penitenciare, dar și prin faptul că a crescut coeficientul de inteligență al deținuților.