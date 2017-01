America a ales

Americanii au fost chemaţi ieri să îşi aleagă al 44-lea preşedinte, între democratul Barack Obama, în vîrstă de 47 de ani, favorit în sondajele de opinie şi primul candidat de culoare la Casa Albă, şi republicanul John McCain, în vîrstă de 72 de ani. Alegătorii au reînnoit şi o treime din Senat şi toată Camera Reprezentanţilor. Primele rezultate urma să fie anunţate azi-noapte, în jurul orei 01.00, ora României, de marile posturi de televiziune americane. Simbolic, primele secţii de votare au fost deschise, conform tradiţiei, la miezul-nopţii de luni spre marţi, în două localităţi din New Hampshire, în nord-estul SUA. La Dixville Notch, democratul Barack Obama a obţinut 15 voturi, iar republicanul John McCain şase voturi, potrivit CNN. La Hart\'s Location, candidatul democrat a cîştigat 17 voturi, iar cel republican zece. Pînă şi în spaţiu s-a votat, mai precis la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale, iar în Irak, militarii americani au monitorizat în permanenţă alegerile, via Internet. Potrivit pariorilor online, Barack Obama îl învinsese încă de ieri la prînz pe rivalul său republican! La Casa Albă, lucrările de renovare au început deja, deşi succesorul preşedintelui Bush îşi va prelua funcţia abia în ianuarie.

În SUA, primele birouri de vot au fost deschise marţi, la ora locală 05.00 (12.00 ora României), pentru alegerile prezidenţiale. Procesul electoral a început la Bennington, în Vermont, stat situat în nord-estul SUA. Mai multe probleme au fost semnalate din diverse zone ale SUA, precum defecţiuni ale maşinilor de vot, alegători care nu s-au regăsit pe liste sau buletine de vot uitate acasă de oficiali, în timp ce numitorul comun pare să fi fost cozile, relatează CNN. Americanii au fost chemaţi să îşi aleagă al 44-lea preşedinte, între democratul Barack Obama, în vîrstă de 47 de ani, favorit în sondajele de opinie şi primul candidat de culoare la Casa Albă, şi republicanul John McCain, în vîrstă de 72 de ani. Alegătorii au reînnoit şi o treime din Senat şi toată Camera Reprezentanţilor. Potrivit sondajelor, democraţii ar trebui să îşi consolideze majoritatea în Congres. Majoritatea secţiilor de vot de pe coasta de est s-au deschis în intervalul orar 12.00-14.00 ora României. Alegătorii din restul ţării au început să voteze între 15.00-17.00 ora României, în timp ce în Alaska, birourile de vot s-au deschis la ora 18.00, ora României, iar în Hawaii la ora 19.00, ora României. Primele rezultate urmau să fie anunţate azi-noapte, în jurul orei 01.00, ora României, de marile posturi de televiziune americane.

Simbolic, primele secţii de votare au fost deschise, conform tradiţiei, la miezul-nopţii de luni spre marţi, în două localităţi din New Hampshire, în nord-estul SUA. La Dixville Notch, democratul Barack Obama a obţinut 15 voturi, iar republicanul John McCain şase voturi, potrivit CNN. La Hart\'s Location, candidatul democrat a cîştigat 17 voturi, iar cel republican zece, în timp ce candidatul conservator Ron Paul, care s-a retras din cursă în iunie, a obţinut două voturi. Unii experţi apreciau că numărul alegătorilor care urmau să se prezinte la vot s-ar putea ridica la 130-135 de milioane, faţă de 120 de milioane în 2004 şi 105 milioane în 2000. Votul anticipat a fost permis în circa 30 din cele 50 de state americane şi, potrivit unui studiu al Universităţii George Mason, peste 29 de milioane de alegători, majoritatea democraţi, au mers la vot înainte de ziua de marţi.

Barack Obama a votat la Chicago

Candidatul democrat la Casa Albă, Barack Obama, a votat marţi, în jurul orei 15.40, ora României, în oraşul Chicago din statul Illinois, alături de fiica sa mai mare, Malia. Obama era de asemenea însoţit de soţia sa, Michelle şi de fiica lor mai mică, Sasha. După ce şi-a îndeplinit datoria electorală, candidatul democrat, care avea un avans în sondaje, a salutat mulţimea zîmbind. Ulterior, Barack Obama s-a deplasat spre Indiana (nord), unde a participat la un miting. Partenerul lui Obama în tandemul democrat, Joe Biden, a votat la rîndul său la Wilmington, Delaware (est), în jurul orei 16.00, ora României, însoţit de mama sa, în vîrstă de 90 de ani şi de soţia sa.

Directorul echipei de campanie a lui Barack Obama s-a declarat încrezător că americanii vor vota, în condiţiile în care sute de mii de cetăţeni se prezentaseră deja la urne la ora locală 07.00 (14.00, ora României). “Trebuie să ne asigurăm că vor vota şi, bineînţeles, numeroase state sînt în joc pentru noi”, a explicat el pentru CNN. “Avem şansa de a înregistra o victorie, avem mijloace diferite de a obţine cei 270 de mari electori, nu ne concentrăm pe un singur stat, iar cele unde birourile s-au deschis devreme vor fi importante”, a adăugat el. “Am învăţat să nu acordăm prea multă atenţie sondajelor. Sîntem mai degrabă încrezători că alegătorii indecişi vor crea ruptura şi avem nevoie ca americanii să meargă să voteze”, a declarat el.

John McCain a avut două mitinguri şi în ziua alegerilor

Candidatul republican la Casa Albă, considerat învins în sondajele de opinie, a parcurs, luni, mii de kilometri cu avionul, participînd la mitinguri în şapte state şi pregătindu-se marţi să depună eforturi inedite pentru a cîştiga scrutinul. În mod tradiţional, în ziua scrutinului, în SUA, ca în numeroase democraţii din lume, candidaţii întrerup campania, mulţumindu-se să meargă la vot şi să aştepte rezultatele. Dar John McCain a încălcat obiceiurile, programîndu-şi pentru marţi două mitinguri în Colorado (vest) şi New Mexico (sud-vest). El a ajuns, luni dimineaţă, la Tampa (Florida) unde a declarat că va lupta pînă la capăt. “Mai rămîne o zi pînă cînd vom îndrepta SUA într-o altă direcţie”, a declarat el în faţa a circa 500 de persoane adunate pe un stadion cu o capacitate de 65.000 de locuri. După acest discurs, McCain s-a îmbarcat în avionul său de campanie, cu destinaţia Bountville, Tennessee, unde mitingul a avut loc la cîţia metri de pista de aterizare. “Sînt american şi am ales să lupt. Nu vă pierdeţi speranţa, fiţi puternici, aveţi curaj şi luptaţi. Ridicaţi-vă, ridicaţi-vă, ridicaţi-vă şi luptaţi”, a strigat el în faţa a circa o mie de persoane.

Pînă şi în spaţiu s-a votat!

Cei doi astronauţi americani de la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS) au votat în alegerile prezidenţiale, încurajîndu-şi concetăţenii să meargă la urne. Comandantul echipajului ISS, Michael Fincke şi inginerul de zbor Greg Chamitoff şi-au exercitat, luni, dreptul la vot. “Votul este expresia cea mai importantă a voinţei americanilor, dreptul cel mai preţios de a-şi alege liderii”, a declarat Michael Fincke într-o înregistrare difuzată de NASA. “În ziua alegerilor, faceţi-vă timp să mergeţi la vot. Dacă noi putem vota din spaţiu, cu siguranţă o puteţi face şi voi”, a îndemnat el.

Soldaţii americani din Irak au urmărit cu atenţie alegerile prezidenţiale

Soldaţii americani din Irak şi superiorii lor au urmărit îndeaproape scrutinul prezidenţial pe Internet, pe o hartă electorală, încercînd să dea pronosticuri în legătură cu rezultatele votului. În acest an, doi dintre candidaţi au fii care servesc în Irak. Fiul lui Joe Biden, candidatul democrat la funcţia de vicepreşedinte, este avocat al armatei în Bagdad, iar fiul candidatei republicane la vicepreşedinţia SUA, Sarah Palin, este soldat pe tanc. “Se pare că dacă republicanii vor cîştiga, vă vor plăti mai mult, dar vă vor folosi şi mai mult”, a spus Klingonsmith, comandantul Regimentului 30. “Soldaţii se simt ataşaţi de trecutul militar al lui McCain. Este de înţeles, iar unii cred că Sarah Palin este drăguţă”, a declarat căpitanul Mark Lein, ofiţer de informaţii. “Obama însă are acea latură de lider şi carismă pe care armata le apreciază”, a adăugat el. “Multe dintre problemele-cheie ale acestui scrutin au un impact mic asupra soldaţilor, care au locuri de muncă sigure, o asigurare medicală solidă şi nu plătesc taxe cît se află în străinătate. Problema pe care o urmăresc cu interes este războiul din Irak, care merge destul de bine, acum”, potrivit maiorului Nelson Kraft. Totuşi, mai spune Kraft, soldaţii îndeplinesc nişte ordine, indiferent de cine cîştigă.

Barack Obama l-a învins deja pe John McCain, potrivit pariorilor online

Probabilitatea unei victorii la alegerile prezidenţiale a candidatului democrat Barack Obama este mai bine cotată pe piaţa pariurilor online decît cea a adversarului său republican. Una dintre cele mai mari companii din lume pentru pariuri online, site-ul irlandez Intrade, l-a cotat pe candidatul Barack Obama cu 91,2% din şanse pentru o eventuală victorie. Un alt site, Iowa Electronic Markets, prezicea 91,5% din şanse de victorie pentru Obama şi 8,6% pentru McCain. Pariorii sînt convinşi că previziunile lor, bazate pe investiţii în sume impresionante, sînt mai eficiente decît sondajele. George W. Bush a cîştigat, în 2004, toate statele în care pariorii Intrade au mizat pe victoria acestuia. În urma alegerilor legislative din 2006, pariorii au prevăzut cu succes că republicanii vor pierde majoritatea în Senatul american, previziune pe care niciun politolog nu s-ar fi aventurat să o facă. Piaţa Iowa Electronic Markets, încadrată într-un proiect de cercetare al Universităţii Iowa, a estimat că în 20 de ani, în 74 din pronosticurile sale, a putut prezice mai bine decît institutele de sondare a opiniei. “Diferenţa este că în cadrul unui sondaj eşti întrebat «pentru cine intenţionaţi să votaţi», în timp ce noi întrebăm: «cine va cîştiga după părerea dumneavoastră?»”, a declarat purtătorul de cuvînt al proiectului de cercetare al Universităţii Iowa, estimînd că miza de 500 de dolari (suma maximă permisă de Iowa Electronic) îţi permite să iei o decizie cu capul, nu cu inima.

Lucrările de renovare a Casei Albe pentru primirea următorului preşedinte au început deja

Lucrările de renovare a Casei Albe au început deja, deşi succesorul preşedintelui Bush îşi va prelua funcţia abia în ianuarie. Prima doamnă trebuie să se ocupe de chestiunile administrative ale Casei Albe. La fel ca soţul ei, care trebuie să faciliteze atribuţiile succesorului său, Laura Bush lucrează intens pentru pregătirea Casei Albe în vederea noilor săi ocupanţi. Imensa clădire, cu cele o sută de camere, construită în stil georgian, serveşte drept birou, reşedinţă şi loc de recepţie pentru cel mai puternic lider politic din lume. Casa Albă este, de asemenea, un muzeu. Congresul a acordat suma de 1,6 milioane de dolari pe an pentru reabilitarea Casei Albe, clădire construită în urmă cu 200 de ani, dintre care 100.000 de dolari pentru a renova zonele unde a locuit timp de patru ani familia prezidenţială.

“Nu voi uita niciodată prima mea decizie în calitate de preşedinte. Nici măcar nu îmi pregătisem jurămîntul că un individ m-a întrebat «Ce culoare doriţi să aibă covoarele din Biroul Oval?». Am crezut că este o glumă. «Trebuie să ştiţi că preşedinţii îşi comandă covoarele\", mi-a zis. Atunci, am delegat. A delega, este unul din lucrurile pe care le faci în momentul în care trebuie să iei decizii. Am rugat-o pe Laura să mă ajute să aleg covoarele”, îşi aminteşte Bush. Despre culoarea covoarelor din Biroul Oval al Casei Albe se consideră că reflectă personalitatea ocupantului. Preşedintele Clinton a ales un covor de culoare albastră. Biroul Oval, devenit biroul preşedintelui din 1909, de la William Howard Taft, nu s-a schimbat deloc de-a lungul deceniilor.