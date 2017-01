America Ferrera s-a căsătorit

Vedeta din serialul de televiziune „Ugly Betty from New York / Betty cea urâtă din New York” s-a căsătorit cu iubitul ei de lungă durată, Ryan Piers Williams. Câştigătoarea premiului Emmy, în vârstă de 27 de ani, şi partenerul ei au spus da în cursul serii de luni, într-un cadru intim, înconjuraţi doar de prieteni apropiaţi şi membri ai familiei. „Mireasa a purtat o rochie Amsale\'s Christos şi cercei Fred Leighton”, a declarat reprezentantul starului. Printre invitaţi s-au numărat şi fostele ei colege de pe platourile de filmări: Vanessa Williams şi Rebecca Romijn. Cei doi s-au logodit în iunie 2010. America Ferrera şi Ryan Piers Williams s-au cunoscut în timp ce el urma cursurile Universităţii Southern California şi a distribuit-o în primul său film de student.