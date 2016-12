American Corner celebrează baseball-ul

Centrul American Corner Constanţa, organizează, marţi, 13 octombrie, începînd cu ora 8.00, manifestarea intitulată „The story of baseball is the story of America” („Istoria baseball-ului este istoria Americii”). Moderatorul evenimentului va fi profesorul colaborator din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii „Ovidius” Constanţa, Carmen Lungu. Ea va oferi participanţilor mai multe informaţii despre simbolul american al baseball-ului, Jackie Robinson, primul jucător afro-american din Liga de Baseball a epocii moderne. Cei prezenţi vor putea urmări filmul documentar „Baseball – The National Pastime”, în regia lui Ken Burns. Coordonatorul centrului American Corner, Claudia Baicu, va pune la dispoziţia participanţilor un hand-out pe marginea temei, precum şi materiale informative despre viaţa şi cultura din SUA.