Centrul de informare American Corner Constanţa organizează evenimentul cu tema “American Voices: Chicano English”. Moderatorul acţiunii, Costin Oancea, absolvent al Facultăţii de Litere, Universitatea „Ovidius\" Constanţa, va susţine o prezentare oferind celor prezenţi posibilitatea de a obţine noi informaţii despre subiectul propus. Activitatea este destinată studenţilor din anul I, specializarea Limbi Moderne Aplicate din cadrul Facultăţii de Litere. Prezentarea moderatorului va fi urmată de vizionarea filmului “Mi Vida Loca (My Crazy Life)” (1993) în regia lui Allison Anders. Acest eveniment este urmat de un altul, în data de 26 noiembrie 2010, pe tema “The Issue of Drugs in High Schools”. Elevii din clasa a IX a şi a X a de la Liceul Teoretic “Traian” Constanţa, însoţiţi de profesorii de limba engleză, Corina Lungu şi Corina Grosu, şi-au manifestat interesul pentru această acţiune. Moderatorul acestei activităţi, Adelina Vartolomei, doctorand în cadrul Facultăţii de Litere, va susţine o scurtă prezentare celor prezenţi cu scopul de a oferi mai multe informaţii pe această temă. Prezentarea moderatorului va fi urmată de vizionarea filmului “Charlie Bartlett” (2007), film regizat de Jon Poll. Evenimentul va fi încheiat cu dezbaterile participanţilor pe subiectul propus. La finalul ambelor acţiuni, coordonatorul centrului American Corner va oferi tuturor participanţilor materiale informative despre civilizaţia americană, precum şi diplome de participare.