Americanii acuză Siria că ar fi ascuns un reactor nuclear

Siria are ceva de ascuns, susţine un grup independent de cercetare din SUA, care a anunţat că autorităţile de la Damasc au dezafectat un complex militar din apropierea graniţei cu Irakul, obiectiv atacat luna trecută de aviaţia israeliană. Oamenii de ştiinţă americani au observat că structurile suspecte au dispărut, după ce au analizat fotografii din satelit ale zonei atacate de israelieni. În numai şase săptămîni, imensul complex militar şi staţia de pompare aferentă, de pe rîdul Eufrat, parcă au intrat în pămînt.

Institutul pentru Ştiinţă şi Securitate din SUA crede că structura dezafectată ar fi putut fi un reactor nuclear aflat în construcţie. Un înalt responsabil din serviciile americane de securitate a declarat sub protecţia anonimatului, pentru ”International Herald Tribune”, că sirienii au dezmembrat clădirea într-un timp-record, din moment ce dezafectarea unei structuri de o asemenea mărime durează cam un an. Graba sirienilor pune sub semnul întrebării afirmaţiile autorităţilor de la Damasc, care au susţinut că trupele israeliene au atacat un depozit militar aproape gol. După atacul israelian, Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică anunţase că va examina fotografiile din satelit ale zonei, pe care ar fi dorit să o şi inspecteze.