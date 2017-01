Americanii au încredere în serviciile medicale oferite de SCJU

11:01:49 / 02 Aprilie 2014

Totul pentru americani, nimic pentru romani

Bineinteles ca americanii se vor bucura de tot confortul si de toata atentia dar pe amaratii de romani nu-i baga nimeni in seama. Duminica am am fost la spitalul de urgenta pentru o problema oftalmologica si mi s-a spus ca nu este medic oftalmolog!!!