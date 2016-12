Americanii îşi reduc bugetele pentru cadourile de Crăciun

În plină recesiune şi confruntându-se cu o creştere a ratei şomajului, numeroşi americani se văd nevoiţi să îşi reducă bugetele pentru cadourile de Crăciun şi redescoperă că gestul contează, preferând să apeleze la urările prin telefon şi la cărţile poştale. Într-o perioadă în care rata şomajului a atins 10%, pentru prima oară în ultimii 25 de ani, în SUA, aproape un consumator din doi (45%) intenţionează să îşi reducă cheltuielile pentru cadourile de Crăciun din acest an. Potrivit unui alt sondaj realizat de societatea National Purchase Diary (NPD), specializată în cercetări de piaţă, 62% dintre respondenţi au declarat că preţul va fi factorul determinant în alegerea viitoarelor cadouri.

O serie de sfaturi şi de soluţii alternative abundă în presa americană, care încearcă să le propună consumatorilor câteva oferte posibile pentru cadourile de Crăciun, fără ca aceştia să se simtă copleşiţi de un anume sentiment de culpabilitate. Americanilor li se propune să pună mâna pe telefon, în loc să cumpere un cadou şi să le spună persoanelor dragi cât de mult contează pentru ei. Alte sugestii îi invită la o serie de cadouri sobre, precum servirea unei cafele împreună şi diverse servicii prestate în timpul liber. Ideea cadourilor caritabile a câştigat rapid teren în acest an. Organizaţia umanitară Save the Children prezintă în catalogul ei de Crăciun o serie de ”daruri pentru bucurie”, oferind celor interesaţi posibilitatea de a cumpăra, pentru suma de 30 de dolari şi un simplu clic pe Internet, o capră pentru copiii din Etiopia, pentru a le asigura lapte şi o sursă de venituri. În schimb, persoana în numele căreia va fi făcut acest dar va primi o capră de pluş.

Fabricanţii de jucării, care îşi realizează 40% din totalul vânzărilor dintr-un an în perioada sărbătorilor, au mizat în acest an pe produse ieftine. Astfel, 80% din jucăriile produse de gigantul Mattel vor costa fiecare mai puţin de 30 de dolari. În colecţia de anul trecut erau patru sau cinci jucării cu preţuri cuprinse între 50-100 de dolari, iar în colecţia din acest an sunt doar două. În plus, americanii care intenţionează să recicleze un cadou au devenit tot mai numeroşi. Potrivit unui sondaj comandat de compania de băuturi spirtoase The Patron Spirits Company, pe un eşantion de 1.000 de consumatori, 68% dintre aceştia intenţionează să ofere, în acest an, un cadou pe care ei înşişi l-au primit în trecut.