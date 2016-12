Americanii, luaţi peste picior pentru titlurile de filme neinspirate

2010 este anul în care americanii s-au întrecut în titluri de filme neinspirate, anoste şi care par să nu aibă vreo legătură cu subiectul peliculelor, potrivit unei analize publicate de presa britanică, în care “geniul” celor de la Hollywood este luat peste picior. “Anul acesta, americanii au născocit titluri de filme dintre cele mai proaste pe care le-a cunoscut cinematografia mondială în întreaga sa istorie. Hollywood, vrem să scriem o reclamaţie pe tema asta!”, scrie, ironic, “Empire”, una dintre cele mai importante publicaţii specializate pe film.

În opinia jurnaliştilor britanici, dacă “The Last Airbender” (Ultimul războinic al aerului, după denumirea lansată în România) poate fi considerat cel mai bun titlu de film american din 2010, înseamnă că lucrurile au ajuns foarte rău din acest punct de vedere. Din rândul titlurilor date filmelor de acţiune, britanicii se amuză cel mai tare la “Green Zone”, care, în opinia lor, face trimitere mai degrabă la un subiect ecologist şi la “Knight And Day” (Cavaler şi Zi, în traducere mot-a-mot), construit probabil ca joc de cuvinte (neinspirat) după Night and Day, care înseamnă Noapte şi Zi.

Nici comediile romantice nu scapă de critici. Titluri ca “Date Night”, “When in Rome”, “Valentine’s Day” şi “The Switch” probează şi ele lipsa totală de inspiraţie a celor de la Hollywood. Pe lista neagră se află şi două filme aflate în topul încasărilor din vânzarea de bilete. Este vorba despre cea mai nouă peliculă cu George Clooney, “The American” şi despre “The Town” (Oraşul), cu Ben Affleck, aflat acum pe primul loc în box-office. “La ce te poate duce cu gândul un titlu ca The Town? Că vei vedea un film despre...un oraş? A, nu, pardon! Un film despre oraşul. Şi când colo, e vorba despre nişte spărgători de bănci căutaţi de FBI”, mai scriu jurnaliştii britanici.