Americanii nu mai apără argumentele băsesciene

08:31:46 / 13 Ianuarie 2014

,,Buchetul de flori''

Se zice ca ,,specialistii in diversiune'' aflati dupa actuala cortina de fier,stiu mult mai bine de ce madam Nuland,,s-a obosit'' si a trecut prin Ro . Nu sa stea la o sueta cu Presedintele si sa-i aduca un buchet de flori lui Corlatean la implinirea unei varste demne de ministru de externe.Ne-a si demonstrat domnu Corlateanu ca, in tara lui,la un post de televiziune romanesc cu majoritatea jurnalistilor romani ,limba engleza este mai de inteles decat cea romana.Daca nici in tara ta nu mai ai curajul sa vorbesti romaneste, lasati fratilor eticheta de francofoni,francofili,romanesfil?si treceti la ,,englezofonie'',faceti-o limba nationala.Pai ce in Congo,R.C.Africana ,Coasta de Fildes se vorbeste altceva decat franceza.Si uite ce bine se inteleg.Cum se agita, cum armata franceza e peste ei.Dar,ce zic ,,diversionistii''despre ,,subiectul confidential''al d-nei Nuland?.Ei zic ca ,,subiectul confidential''ar fi ca Romania sa fie de acord, ca SUA sprijinita de ONU sa stramute din Irak,cateva mii de reprezentanti ai Mojahedin -e Khalq,organizatie aflata in exil care lupta pentru ,,democratizarea''Iranului.Daca pana mai acum ceva vreme era pe lista organizatiilor teroriste,acum SUA si UE a scos-o si a trect-o la capitolul,,dusmanul dusmanului meu imi este prieten''.Asa sa fie oare ?Sau specialistii in arta de sucit mintile,vor sa amplifice si mai mult,,micile disfunctii''care au aparut in relatiile cu SUA?Totusi ramaneti linistiti ca Presedintele a asigurat-o pe Victoria ca totul nu sunt decit niste,,mici trasnai''inerente lui Ponta si care nu fac atingere reletiilor strategice RO-SUA