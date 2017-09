Americanii nu şi-ar mai permite să-şi cumpere ţigări dacă acestea s-ar scumpi cu 1 dolar

Dacă prețul țigaretelor ar crește cu 1 dolar în Statele Unite, 20% din totalul fumătorilor americani ar fi dispuși să renunțe la acest obicei considerat nesănătos, potrivit unui nou studiu, informează agenția de presă Xinhua. Creșterea prețurilor țigaretelor pare să fie o strategie mai bună pentru a îi încuraja pe fumătorii de toate vârstele să renunțe la fumat, afirmă autorii studiului, publicat în revista „Epidemiology“. Renunțarea la fumat rămâne cea mai amplă măsură ce poate fi luată pe plan mondial pentru a preveni un număr considerabil de decese și de îmbolnăviri. Persoanele care renunță la fumat beneficiază de o reducere semnificativă a riscului de deces precoce.

Potrivit U.S. Centers for Disease Control and Prevenntion (CDC), din rândul actualilor fumători adulți de țigarete din Statele Unite, aproape 70% au declarat în 2015 că doreau să renunțe complet la fumat. "Descoperirea noastră conform căreia creșterea prețurilor la țigarete este asociată cu renunțarea la fumat în cadrul populației adulte sugerează că taxarea țigaretelor ar putea fi o metodă deosebit de eficientă pentru modificarea comportamentelor", a declarat Stephanie Mayne, principala autoare a studiului.

Cercetătorii au analizat date referitoare la prețurile locale din ultimii 10 ani pentru a vedea modul în care acestea au influențat obiceiurile de consum ale fumătorilor din regiunile respective, o atenție specială fiind acordată fumătorilor adulți și de vârsta a treia. Rezultatele au fost destul de surprinzătoare: atunci când prețurile pentru pachetele de țigarete au crescut cu un singur dolar american, fumătorii actuali au fost cu 20% mai dispuși să renunțe la fumat. În aceeași situație, fumătorii înrăiți - care fumează cel puțin o jumătate de pachet pe zi - au prezentat o scădere cu 35% a numărului mediu de țigarete fumate în fiecare zi. La nivelul tuturor categoriilor de vârstă, creșterea prețurilor pachetelor de țigarete a determinat și o scădere cu 3% a riscului ca o persoană să înceapă să fumeze. "Anumite studii sugerează că adulții tineri ar putea fi mai sensibili la prețuri decât sunt adulții cu vârste mai mature", a adăugat Stephanie Mayne.

Deși beneficiile pentru sănătate sunt mai mari pentru persoanele care renunță la fumat mai devreme, există anumite efecte benefice care se fac resimțite indiferent de vârsta persoanelor care decid să renunțe la acest obicei, au precizat experții de la CDC.

Autorii studiului sunt de părere că o politică mai consistentă în privința taxării fumatului la nivel național în Statele Unite ar putea să încurajeze tot mai mulți adulți să renunțe la fumat. "Pe baza descoperirilor noastre, dacă un dolar suplimentar ar fi adăugat taxelor pe tutun în Statele Unite, el ar putea duce la o scădere cu 1 milion de persoane în rândul fumătorilor", a spus Amy Auchincloss, participantă la studiu și profesor-asociat la Dornsife School of Public Health.