Americanii sînt sfătuiţi să se pregătească în cazul unui nou 11 septembrie!

Pentru a se pregăti să facă faţă unor eventuale atentate la New York, Washington sau în altă parte, autorităţile americane au elaborat numeroase scenarii de alertă şi au invitat familiile şi instituţiile să fie pregătite să facă faţă unor astfel de situaţii.

Consiliul pentru Securitate Internă, care reuneşte experţi şi funcţionari din toate ministerele în cauză, a rezumat, în iulie 2004, în "15 scenarii pregătitoare", cele mai groaznice coşmaruri ale autorităţilor americane. Fie că este vorba despre catastrofe naturale, seisme, uragane, epidemie de gripă aviară sau febră aftoasă sau provocate, explozii nucleare, atac cu bacil de carbon, atac la adresa sistemului informatic, autorităţile au estimat numărul probabil de morţi, de răniţi, de refugiaţi, consecinţele pentru economie şi mediul înconjurător. La un an după acest raport, însă, ciclonul Katrina, apropiat în mod dramatic de scenariul cu nr 10, a arătat că nu este suficient să se ştie la ce trebuie să se aştepte pentru a fi în măsură să se facă faţă unei astfel de catastrofe. În plus, la un an după Katrina, un raport al Departamentului Securităţii Interne a tras încă o dată semnalul de alarmă: în pofida asigurărilor, doar 7% din cele 75 dintre principalele aglomeraţii urbane din ţară dispun de un plan de evacuare general satisfăcător.

Conform unui sondaj dat publicităţii la sfîrşitul lunii august, de către CNN, 70% dintre americani consideră că autorităţile locale nu sînt pregătite să facă faţă unei catastrofe majore. Însă, doar 11% dintre persoanele chestionate consideră că în cazul unui nou atentat, viaţa lor riscă să fie vizată. În faţa acestei situaţii, guvernul american promite cu regularitate să îşi întărească serviciile de prevenire şi ajutor, însă încearcă de asemenea să sensibilizeze populaţia şi instituţiile în legătură cu necesitatea de a se pregăti, pentru a limita la maximum conscinţele unei eventuale crize. Pe anumite site-uri Internet, fiecare familie este invitată să pregătească o trusă de ajutor, apă, hrană, medicamente, lanternă, să facă rost de mijloace simple de a intra în contact unii cu alţii şi să studieze fişele de sfaturi pentru fiecare tip de ameninţare. Instituţiile sînt sfătuite să studieze modul în care ar putea participa la prevenire, în caz de epidemie şi cum să îşi menţină activitatea în cazul unei crize care să le afecteze personalul, furnizorii.

Începînd de anul viitor, un nou sistem de comunicare va permite, de asemenea, trimiterea de mesaje de alertă şi instrucţiuni adaptate la situaţie prin SMS şi pe toate calculatoarele conectate la Internet.