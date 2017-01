Americanii sunt mai săraci decât crezi

DE NECREZUT Economiile sunt un semn-cheie al sănătății financiare. Nu-i OK dacă nu ai bani puși deoparte pentru zile negre. Și, că îți vine sau nu să crezi, nici măcar americanii n-au acum rezerve. Un studiu (aproape șocant) al GOBankingRates.com, citat de GoldSeek, arată că mai mult de 62% dintre americani au sub 1.000 dolari în contul de economii. „Este îngrijorător. Oamenii nu au rezerve financiare în caz de urgență și vor trebui să apeleze la bănci, familie și prieteni sau chiar la fondul de pensie“, comentează analistul GO Cameron Huddleston. Problema e aceeași ca peste tot în lumea modernă și nimeni n-o conturează mai bine decât protagonistul romanului „Fight Club“, Tyler Durden - „Cheltuiești bani pe care nu îi ai pe lucruri care nu-ți trebuie, ca să impresionezi oameni care nu-ți plac“. E o rețetă a dezastrului. Și nu există națiune mai expusă financiar pe consum decât 'Merica. „Americanii nu au învățat niciodată să trăiască în limitele posibilităților financiare proprii. Acum, când economia e într-o perioadă proastă, ar trebui să coboare unul sau chiar două nivele sub limita maximă. În prezent, depozitele clasice sunt o prostie, din cauza dobânzilor super-scăzute, care favorizează speculațiile, dar ai nevoie de un buffer. Să n-ai nici măcar 1.000 dolari... e o tragedie“, mai spun cei de la GoldSeek.

SUA VS. CHINA Vorbim totuși de America, deci n-ar trebui să ne mire nimic. Înainte de 2008 se dădeau credite în toate direcțiile, pe formulare și dosare completate uneori cu numele câinelui solicitantului. „Țara în care s-a inventat maleficul joc de prestidigitație cu rezerva fracționară bancară (banca are un ban, dar poate să împrumute zece), SUA, este și locul unde se practică cele mai mari coeficiente de multiplicare (leverage), și epicentrul tuturor marilor crize economice globale, după marea criză din 1929 - 1933, declanșată tot pe Wall Street“, remarcă și avocatul Gheorghe Piperea. Pe de altă parte, ghici unde-i diferită situația? Nu, nu în România, ci în China, unde foarte mulți reprezentanți ai clasei de mijloc au cel puțin 50.000 dolari puși la saltea. Mai exact, un raport al Credit Suisse arată că 109 milioane de chinezi au economii cuprinse între 50.000 și 500.000 dolari/persoană. Deci, cine-i superputere - China sau SUA? Deocamdată, China nu are decât 10% din averea globală, dar clasa de mijloc de acolo crește de două ori mai rapid decât cea din SUA, iar asta dă de gândit.