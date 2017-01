Americanii vor răzbunare

Sîmbătă dimineaţa, în Japonia se dă startul celei de-a 15-a ediţii a Campionatului Mondial de baschet. O competiţie care se anunţă a fi foarte disputată în ciuda faptului că are o mare favorită - SUA. Americanii sînt "supăraţi" rău de tot după ce au ratat aurul la ultimele două ediţii ale CM. Mai mult, la ultima ediţie (care a avut loc la... Indianapolis, în SUA!) au avut o comportare lamentabilă, terminînd pe poziţia a 6-a, nefiind capabili să se califice direct la turneul final din Japonia! A fost nevoie ca ţara în care se organizează cel mai puternic campionat de baschet din lume să treacă prin... preliminariile zonei americane! O adevărată umilinţă pe care baschetbaliştii din NBA vor acum să o "răzbune". De aceea au alcătuit o echipă cu multe super-vedete din NBA, pe lista celor care n-au putut veni fiind doar Bryant, Pierce, Odom sau Billups (toţi accidentaţi). În schimb, se vor afla în Japonia Dwayne Wade, LeBron James, Gilbert Arenas, Elton Brand sau Amare Stoudamire, un "5" de vis pentru NBA! Dar SUA nu va avea o viaţă prea uşoară în tentativa de a recuceri titlul mondial. Invazia de jucători străini în NBA a dus la creşterea valorică a echipelor europene şi sud-americane. Paradoxal, principala contracandidată a SUA este campioana europeană - Grecia, echipă... fără jucători din NBA!!! Dar grecii au invadat Europa, marile echipe din Euroligă bazîndu-se pe eleni! După Grecia, specialiştii plasează... Germania, echipa care se bazează pe un singur jucător - Dirk Nowitzki. Dar ce jucător! Capabil să-şi ducă de unul singur echipa în finala Campionatului European! Dar să şi piardă finala NBA din cauză de lipsă de formă. Campioana olimpică - Argentina, echipa cu cei mai mulţi jucători din NBA (după SUA) - Franţa şi Spania (cu cel mai puternic campionat intern din Europa) sînt ultimele capabile să lupte pentru titlul mondial în opinia specialiştilor. O situaţia aparte are campioana mondială en titre - Serbia. Cu o echipă foarte tînără (majoritatea jucătorilor sînt născuţi după 1981!!!) şi cu un antrenor nou, Serbia este capabilă să învingă... pe oricine sau... să piardă în faţa oricărei echipe!!! Surprizele plăcute ar putea fi Brazilia, Turcia (ambele fac parte din grupa C, socotită grupa morţii!), Slovenia sau China.

Iată şi primele meciuri programate sîmbătă dimineaţa (începînd de la ora 7.00, ora României): Venezuela - Liban; Serbia - Nigeria; Argentina - Franţa (Grupa A); Japonia - Germania; Angola - Panama; Spania - Noua Zeelandă (Grupa B); Brazilia - Australia; Grecia - Qatar; Turcia - Lituania (Grupa C); Puerto Rico - SUA; Slovenia - Senegal; China - Italia (Grupa D).