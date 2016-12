Americanul James Smith deschide seria party-urilor de sezon

Petrecerile de excepţie şi show-urile de modă cu invitaţi de marcă din lumea modelling-ului şi a muzicii sînt doar cîteva dintre evenimentele pe care Clubul Bamboo din staţiunea Mamaia le pregăteşte pentru vara aceasta. Clubul a terminat pregătirile pentru noul sezon estival şi este gata să-i primească pe amatorii de distracţie în stilul în care i-a obişnuit pînă acum, printr-o coregrafie specială care constă în jocuri de lumini şi animatoare. Deschiderea oficială are loc în această sîmbătă, invitatul special al evenimentului fiind cîntăreţul american James Smith, care a mai participat şi la alte petreceri de senzaţie ale clubului.

James Smith a făcut primii paşi în cariera muzicală la vîrsta de cinci ani, într-o… biserică din New York, unde tatăl său era episcop. Deşi foarte talentat, vîrsta fragedă nu i-a permis acestuia să îşi continue activitatea, în cadrul corului bisericii. După absolvirea liceului, Smith a ajuns la Hollywood, pentru apariţiile la show-ul televizat „Soul Train”. Cariera televizată a continuat-o şi în cadrul unor pelicule muzicale, cum ar fi „True Controversy” sau „From Crack to Christ”. A urmat un drum ascendent pentru Smith, care a apărut şi în filme precum „Malcolm X” sau „Boomerang”. Calităţile artistice ale americanului i-au adus o colaborare cu o casă de discuri din Germania, în 1995, acesta lansînd primul său hit, intitulat „I like it”. Au urmat turnee şi apariţii în cadrul unor emisiuni televizate sau la radio din întreaga lume şi participări la acţiuni de caritate cu grupul „Voices”.

Mîine seară, James Smith va fi prezent în clubul Bamboo din staţiunea Mamaia, unde va fi gazda unei petreceri incendiare. Intrarea este liberă pentru fete, iar pentru băieţi, un bilet costă 50 de lei.