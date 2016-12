Americanul Joe Slowinski, în vizită la Lake View Center

Centrul de Distracţii Lake View din Constanţa a avut un oaspete de seamă, ieri, în persoana americanului Joe Slowinski, unul dintre cei mai titraţi antrenori de bowling din lume, aflat, în ultimii şapte ani, în Topul mondial al antrenorilor de elită. Aflat de câteva zile în România, Slowinski a dorit să vadă pistele de bowling de la Lake View Center şi a ţinut o lecţie deschisă, cu ajutorul jucătorilor de la Elcomex Delfinii Cernavodă.

„În România bowlingul este abia la început, dar se poate crea o echipă bună pe plan internaţional. Este nevoie de timp, dar şi de investiţii. Centrul de aici, de la Lake View, este la nivelul celor din SUA, la fel şi infrastructura de la Cernavodă, iar dacă iubitorii de bowling vor avea timp să-şi investească talentul, sunt şanse mari să se obţină performanţe”, a declarat Slowinski. Inclus în repetate rânduri în primii o sută de antrenori de bowling din lume, americanul în vârstă de 44 ani şi-a început cariera de antrenor la doar 17 ani, continuând în paralel şi activitatea de jucător, care i-a adus o clasare în primii 40 la US Open. După ce a antrenat echipe de juniori şi colegii a urcat la nivel de seniori, pregătind timp de un an echipa Ungariei. În prezent, este directorul şcolii de antrenori din Malaezia, una dintre forţele bowling-ului mondial şi participă activ la promovarea acestui sport în lume.

„De peste două luni, sunt într-un tur care a inclus oraşe mari americane, dar şi o vizită în Italia, la Milano şi Napoli. Acolo am un bun prieten, care mi-a recomandat să vin şi în România, astfel că am acceptat invitaţia făcută de cei de la Elcomex Delfinii Cernavodă. Mă bucur că am luat această hotărâre, pentru că am întâlnit oameni extraordinari, foarte pasionaţi de bowling şi care apreciază faptul că încerc să-i ajut. Sunt câţiva cu foarte mare potenţial, alţii se află doar la început, dar important este că fac totul cu multă pasiune. În ultimele zile le-am oferit sfaturi, i-am învăţat multe lucruri care ţin de biomecanică şi mă bucur enorm faptul că doresc să progreseze”, a spus antrenorul american, care a promis că va reveni în România.