„Amforiştii” expun în Capitală

Pentru prima dată în acest an, „amforiştii” expun sub numele care i-a consacrat de aproape trei decenii, Asociaţia Artiştilor Plastici „Amfora”, în capitală. Lucrările lor vor fi expuse, începând de astăzi, pe simezele Centrului pentru Activităţi Recreative şi Inovare Ocupaţională al Primăriei Sectorului 2 Bucureşti. Vernisajul expoziţiei cu titlul „Artiştii de la malul mării” are loc de la ora 17.00, în prezenţa criticului de artă Ilie Roşianu şi a graficianului Leonte Năstase, care îi sprijină pe protagoniştii manifestării în demersul lor artistic.

La acest eveniment participă cu lucrări Rareş Alexandrescu, Gheorghe Caraiman, Niculina Dobre, Marian Dumitrescu din Bucureşti, Maria Goşoiu, Ecaterina Hălmăgeanu, Radu Horobăţ, Alexandrina Macarov, Vasile Munteanu, Liviu Pinelis, Vasilica Pop şi Gabriela Ruş.

Asociaţia „Amfora” a fost fondată în iarna anului 1983, de către un grup entuziast de artişti neprofesionişti. Din 2010, membrii săi îşi desfăşoară activitatea în cadrul Careului Artelor „Amfora” al Cercului Militar Constanţa.