Amical Brazilia - Columbia, în memoria jucătorilor de la Chapecoense

Naţionala de fotbal a Braziliei va disputa un meci amical împotriva reprezentativei Columbiei, la sfârşitul lunii ianuarie a anului viitor, iar toate încasările vor fi donate familiilor victimelor tragediei aviatice din Medellin, când 19 dintre fotbaliştii şi oficialii clubului Chapecoense şi-au pierdut viaţa, informează Associated Press. Douglas Lunardi, ofiţerul de presă al Federaţiei Braziliene de Fotbal (CBF), a spus că suma donaţiilor se va ridica la 1,5 milioane de dolari. Lunardi a mai precizat faptul că locul de disputare al partidei va fi ales de către oficialii clubului brazilian, amicalul urmând să se desfășoare pe stadionul „Maracana” sau pe terenul celor de la Chapecoense, „Arena Conda”.

„Se va decide între a aduce un ultim omagiu pe teren propriu sau a obţine un venit mai mare pentru victime. Îi vom lăsa pe cei de la Chapecoense să ia această decizie”, a spus Douglas Lunardi, citat de Associated Press. „Maracana” are o capacitate de 78.000 de locuri, în timp ce arena celor de la Chapecoense are doar 22.000 de locuri.

Luni, 5 decembrie, Confederaţia Sudamericană de Fotbal (CONMEBOL) a acordat trofeul Copei Sudamericana celor de la Chapecoense, aşa cum ceruseră adversarii de la Atletico Nacional. Avionul în care se afla echipa braziliană de primă ligă Chapecoense s-a prăbuşit în cursul nopţii de luni (28 noiembrie) spre marţi (29 noiembrie), la 30 de kilometri de oraşul columbian Medellin. Bilanţul a fost de 71 de morţi. 19 dintre victimele accidentului aviatic erau componenţi ai echipei braziliene de fotbal, iar alte persoane făceau parte din staff sau erau jurnalişti. Doar şase persoane: trei fotbalişti, portarul Jackson Ragnar Follmann, fundaşii Helio Hermito Zampier Neto şi Alan Luciano Ruschel, jurnalistul Rafael Henzel, însoţitoarea de bord Jimena Suarez şi tehnicianul de zbor Erwin Tumiri, au supravieţuit.