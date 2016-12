Amical cu emoţii pentru Săgeata

Aflată în cantonament la Bucureşti, Săgeata Năvodari a susţinut ieri un meci amical pe terenul sintetic de la Berceni, în compania colegei din Seria I a Ligii a II, Juventus Bucureşti. Antrenorul Aurel Şunda a trimis în teren o formulă de echipă formată din jucătorii care au evoluat mai puţin în precedentele partide de verificare: Gorbin - Petruş, Goşa, C. Dinu (46 Fl. Popa), L. Turcu - Şamata, Costachi, Vezan, Şicu - Itu, Chiţu. Cu Vezan şi Chiţu aflaţi la primul amical din această iarnă, după o perioadă lungă în care au fost accidentaţi, formaţia de pe litoral a dominat jocul, având mai multe oportunităţi de a marca, dar a ratat nepermis de mult în faţa porţii bucureştene. Partida s-a întrerupt însă în min. 70, când mijlocaşului gazdelor, Andrei Mutulescu, care în tur a evoluat la FC Farul, i s-a făcut rău şi a leşinat pe teren. „A căzut deodată şi a rămas inert pe gazon. I s-a acordat primul ajutor, şi-a revenit şi a fost transportat la spital, dar ne-am speriat rău şi am decis să nu mai continuăm meciul. Altfel a fost un joc util, în care am dat ocazia să joace şi celor pe care i-am folosit mai puţin în amicalele din iarnă”, a spus Şunda. Azi, de la ora 14.00, năvodărenii vor susţine o nouă partidă de verificare, urmând să dea piept, pe stadionul din Regie, cu “lanterna roşie” din Liga I, Sportul Studenţesc.