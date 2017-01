Amical cu multe goluri pentru Farul

Primul amical din acest an disputat de elevii lui Ion Marin s-a transformat într-o “avalanşă” de goluri, Farul trecînd cu 7-4 (Gerlem 1, 39-pen, Pantelie 35, Nanu 71, Alibec 72, Matei 111, Gosic 118 / Horovei 22, Şagău 58, Cîrjan 102, Mănescu 105) de formaţia din liga secundă, Delta Tulcea, sîmbătă, pe Stadionul “SNC”. “Săpăligă” a surprins încă din start, schimbînd sistemul folosit în turul Ligii I, 4-1-4-1, în clasicul 4-4-2, cu Gerlem trecut în ofensivă. Rezultatul s-a văzut rapid pe tabelă, “rechinii” intrînd la vestiare în avantaj, 3-2, după ce brazilianul a reuşit o “dublă”. În mitanul secundă, ambii tehnicieni au introdus în teren alte formule, iar scorul a luat proporţii, mai ales că partida a avut două reprize de cîte o oră. Au avut - Farul (antrenor Ion Marin) - R I: G. Curcă - Băcilă, Rastovac, Fl. Pătraşcu, Mendy - Pantelie, Ruşmir, Teekloh, Voiculeţ - Chico, Gerlem; R II: Dobre - Măţel, I. Barbu, Pahor (103 Bubuleandră), L. Florea (105 Mansur) - Fatai, Matei, Larie, Nanu - Alibec, Gosic; Delta (antrenor Constantin Gache) - R I: Olteanu - Fl. Alexandru, Grigorov (13 Macarie), Filip, C. Silviu - N. Creţu, Coconaşu, Furdui, Horovei - Borza, Şagău; R II: Pîrvu - Nicolas, Postelnicu, Macarie, Judeanu - Petean, Purdel, V.Creţu, Frunză - Mănescu, Cîrjan. Tehnicianul Farului nu i-a putut folosi pe Păcuraru, Daniel Florea, Vlas şi Durbac, indisponibili în urma unor accidentări, dar nici pe bulgarul Kuncho Kuncev. Mijlocaşul în vîrstă de 25 de ani s-a accidentat la antrenamentul de vineri seara şi a părăsit cantonamentul grupării de pe litoral. “Sîntem în căutări de soluţii, în căutări de formule şi am dat posibilitatea tuturor jucătorilor pe care i-am avut în această perioadă de pregătire să joace cîte o repriză de 60 de minute. Nu se pot trage concluziile de acum, pot doar să spun că a fost un joc de verificare reuşit, cu multe goluri şi spectaculos. Jucătorii, neavînd încă pregătirea specifică, au greşit unele preluări, iar şuturile la poartă au cam lăsat de dorit. Mai avem mult de lucru, dar sperăm ca pînă pe 28 februarie să găsim soluţia ideală pentru un o formulă competitivă”, a spus, la final, antrenorul Ion Marin. Farul va juca următorul amical miercuri, de la ora 11.00, cînd va întîlni echipa din Liga a III-a CSM Medgidia, tot pe Stadionul “SNC”.