Amical exotic pentru tricolori

La finalul unui sezon extrem de aglomerat, naţionala de fotbal a României dispută în această seară, de la ora 20.45 (în direct la Antena 1), la Bucureşti, pe Arena Naţională, un meci amical cu Trinidad & Tobago. Selecţionerul Victor Piţurcă a convocat un lot inedit, renunţând la mai mulţi jucători de bază, dar şi la ideea de a-i chema pe stelişti, considerând că aceştia sunt obosiţi.

„În mare am ţinut cont de faptul că jucătorii de la Steaua au luat vacanţă înainte de a se termina sezonul. Şi atunci am decis să aduc alţi jucători care s-au pregătit tot timpul şi au jucat constant. Scopul acestui amical este ca jucătorii noi să se integreze şi să mă pot baza pe ei. Şi îmi doresc victoria, normal”, a spus Piţurcă. În lot se află doi dintre veterani, portarul Bogdan Lobonţ şi fundaşul Răzvan Raţ, primul urmând să poarte banderola de căpitan. „Este un meci de pregătire şi, cu siguranţă, nea Piţi vrea să vadă la lucru jucători noi, iar printre ei mă număr şi eu, că nu am mai fost de o bună bucată de vreme la echipa naţională. Ne dorim să lăsăm o bună impresie suporterilor. Nu ne permitem să pierdem, mai ales avem destule experienţe negative în trecut de care nu vrem să ne aducem aminte. Trinidad are fotbalişti care joacă în Anglia, la Middlesbrough. Mai au jucători în Kazahstan şi Vietnam, dar oricum nu trebuie subapreciaţi, trebuie trataţi cu respect”, a declarat Lobonţ. „Cel mai important este că suntem împreună. Practic se lucrează la omogenizarea echipei. Sper într-un joc bun şi un rezultat bun. Nu ştiu niciun jucător de la ei şi nu ascund asta. Chiar dacă, teoretic, este un adversar mai slab, noi încercăm să punem în practică ceea ce vrem să facem în meciurile oficiale. Ar fi nelalocul lui să pierdem cu Trinidad-Tobago, dar se poate întâmpla orice. Noi sperăm să nu se întâmple aşa ceva. Având în vedere numele adversarului probabil că suporterii nu se vor îmbulzi la casele de bilete, dar eu sper să fie cât mai mulţi” , a adăugat Raţ.

Echipa probabilă de start a României: Lobonţ - Măţel, Luchin, D. Goian, Raţ - C. Lazăr, N. Grigore - A. Chiţu, B. Stancu, Stoian - Marica. Partida va fi arbitrată de o brigadă din Serbia, avându-l la centru pe Milorad Mazic, ajutat la cele două linii de Milovan Ristic şi Igor Radojicic, iar arbitru de rezervă va fi românul Radu Petrescu.

Co-selecţionerul statului Trinidad-Tobago, Jamaal Shabazz, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că fostul internaţional român Gheorghe Hagi este foarte iubit în ţara din Caraibe şi că este mândru că le va putea spune fanilor că reprezentativa lor a jucat în România.