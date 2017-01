Amical fără gol pentru FC Farul

Scăpată de la retrogradare grație schimbării sistemului competițional, FC Farul Constanța a încheiat, sâmbătă, seria partidelor de verificare cu un egal fără gol, scor 0-0, în fieful nou-promovatei în Liga a III-a Delta Dobrogea Tulcea. „Sunt mulțumit de felul în care arată echipa, iar jocul din prima repriză îmi dă speranțe, chiar dacă nu am câștigat. De această dată au ieșit în evidență și lucrurile pozitive, deși ne-am lovit de vechea problemă - ratările. Ne-am creat multe ocazii, dar nu am reușit să concretizăm. Sunt optimist, ținând cont că mai avem o săptămână, în care putem regla și jocul din ofensivă. În plus, sper ca în aceste zile să mai vină un atacant. Oricum, cred că suntem pregătiți pentru debut”, a declarat antrenorul Marian Pană. Tehnicianul constănțean a început întâlnirea în următoarea formulă: V. Neagu - Băjan, Miulescu, Straton, R. Dumitru - Cârstoiu - Plămadă, Ochia, V. Ion, Bardu - Igiroșanu. După minutul 70, gruparea de pe litoral a rulat toți jucătorii din lot. FC Farul va juca în prima etapă, sâmbătă, de ora 11.00, pe teren propriu, cu Rapid CFR Suceava.