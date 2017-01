Amical pentru experimente

La finalul unui an umbrit de ratarea calificării din grupele Campionatului European, dar şi de eşecul cu Lituania din actualele preliminarii pentru Campionatul Mondial din 2010, naţionala României dispută un ultim meci amical, întîlnind în această seară, de la ora 20.30, pe Stadionul “Dinamo”, reprezentativa Georgiei. Partida pare mai mult o “şuşanea”, în condiţiile în care Victor Piţurcă nu are la dispoziţie mai mult de jumătate din lotul obişnuit, iar o parte dintre cei convocaţi au şanse mici să mai fie chemaţi la vreo acţiune a naţionalei. Mai mult, sfidînd logica, selecţionerul nu a convocat niciun jucător de la liderul Unirea Urziceni, populînd în schimb cantonamentul de Mogoşoaia cu fotbalişti de la Universitatea Craiova. Selecţionerul a motivat însă acest amical prin aducerea în sînul lotului “tricolor” a mai multor jucători de perspectivă, printre care şi cîţiva debutanţi. “Este prima oară cînd vin la echipa naţională şi sper să fie o prezenţă cît mai onorabilă, să mă descurc, iar pe viitor să mai fiu convocat. Debutez pe Dinamo, este important pentru mine că voi juca pe terenul pe care evoluez şi la echipa de club. O să fie un meci greu cu Georgia, pe care vreau să îl abordăm cu mare încredere şi să îl cîştigăm”, a spus Adrian Ropotan. “Va fi un meci greu, în faţa unei echipe valoroase, pe care eu sper să îl cîştigăm. Cred că Georgia este un adversar puternic, cu un antrenor cu renume, iar acest meci va fi util pentru noi”, a adăugat atacantul Gigel Bucur. Selecţionerul are probleme mari în defensivă, după ce Goian şi Tamaş au acuzat unele accidentări şi nu s-au antrenat la intensitate maximă, dar cei doi vor începe meciul, cel mai probabil, din postura de titulari.

Formaţiile probabile - România (selecţioner Victor Piţurcă): Lobonţ - Ogăraru, D. Goian, Tamaş, Raţ - Nicoliţă, Rădoi, Cr. Lazăr, Cociş - Marica, G. Bucur; Georgia (selecţioner Hector Raul Cuper): Lomaia - Kizanişvili, Salukvadze, Kvahadze, Gvinianidze - Kvirkvelia, Razmadze, Kobiaşvili, Odikadze - Mchedlidze, Gotsiridze.

Gest caritabil din partea “tricolorilor”

Federaţia Română de Fotbal a hotărît să doneze suma integrală ce va fi strînsă în urma vînzării biletelor de intrare la partida din această seară pentru ajutorarea victimelor accidentului minier de la Petrila. “Iniţial, Federaţia Română de Fotbal luase hotărîrea de a dona cîte 1 leu din preţul fiecărui bilet vîndut la meciul amical Romania - Georgia în scopuri caritabile, dar luînd în considerare recentele evenimente tragice de la Petrila, FRF a decis să doneze suma integrală ce va fi strînsă în urma vînzării biletelor de intrare pentru ajutorarea victimelor cumplitului accident”, se arată într-un comunicat postat pe site-ul forului condus de Mircea Sandu.