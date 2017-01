Amicalul “cu găuri în defensivă” pentru Farul

Formaţia pregătită de Ion Marin a disputat, ieri, primul amical important din acest an, întîlnind pe teren propriu echipa bulgară Cerno More Varna. Disputată pe parcursul a patru reprize de cîte 30 de minute, partida s-a încheiat la egalitate, 4-4. Oaspeţii au început în forţă, deschizînd scorul în min. 4, cînd Stoyanov a trimis din mijlocul careului pe lîngă portarul Curcă. Avantajul s-a dublat în min. 13, Yurukov transformînd o lovitură liberă de la 17m, cu largul concurs al goalkeeperului constănţean. Gazdele au revenit în joc în min. 20, prin Gerlem, care a punctat dintr-o lovitură de pedeapsă acordată uşor după o intervenţie asupra lui Rusmir. Un minut mai tîrziu, brazilianul a adus egalarea la capătul unei acţiuni personale încheiată cu un şut din întoarcere în stînga portarului bulgarul. Scorul primei reprize a fost stabilit însă de Kakalov, care a profitat de o neînţelegere între Curcă şi Pahor şi a trimis mingea în plasă. La doar trei minute de la debutul reprizei a doua, Pantelie a restabilit egalitatea, înscriind după o lovitură de colţ executată de Gerlem. Ocaziile au continuat să curgă la cele două porţi, dar următorul gol a apărut abia în min. 73, cînd Daniel Florea a marcat cu un lob superb peste Pirgov. După şase minute, bulgarii au replicat şi Iliev a egalat cu o execuţie la vinclu dintr-o lovitură liberă de la 25m. Finalul nu a adus nimic nou pe tabela de marcaj, chiar elevii lui “Săpăligă” s-au chinuit să obţină victoria. “Pe fază ofensivă pot spune că sînt mulţumit, pentru că ne-am creat multe ocazii şi am reuşit să marcăm. În schimb, în defensivă avem probleme şi am primit goluri pe greşeli individuale, de plasament, iar Pahor a pierdut duelurile unu la unu. Oricum a fost un test util, care ne-a arătat ce mai avem de făcut. Sîmbătă, plecăm în stagiul din Turcia şi sper ca la revenire să avem acest probleme deja rezolvate. Mă refer la recuperarea jucătorilor cu probleme medicale, dar şi la o linie de fund sigură, care să nu mai comită erori”, a declarat tehnicianul constănţean.

Au evoluat - FC Farul (antrenor Ion Marin): G. Curcă (60 Vlas) - Băcilă (60 Măţel), I. Barbu (60 Păcuraru), Pahor (60 Larie), Mendy (60 Atanackovic) - Pantelie (45 Fatai), Rusmir (60 Teekloh), Voiculeţ (59 Matei), Gerlem (60 E. Nanu) - Chico (60 Gosic), Alibec (60 D.Florea); Cerno More (antrenor Nikola Spasov): Ilchev (60 Pirgov) - Lazarov (90 Kostov), Alecsandrov (60 Domakinov), Dyakov (67 Pihozkis), Bachev (90 Kostadinov) - Yurukov (90 Atanasov), Petkov (90 Nedev), Iliev (90 Ganchev), Stoyanov (62 Dimov) - Kakalov (45 Georgiev), Manolov (90 Kolev). Au arbitrat: Fernando Costache (centru) - Aurel Oniţă şi Bela Szoke (asistenţi).

Conflict între suporteri

La finalul meciului, galeria constănţeană şi-a dat din nou în petec, furînd unul dintre steagurile agăţate pe gard de cei 30 de suporteri bulgari prezenţi la meci. În lipsa reacţiei forţelor de ordine, fanii lui Cerno More au intrat pe pistă pentru a-şi recupera steagul şi doar intervenţia oficialilor bulgarilor a oprit o confruntare violentă între suporteri.

În meciul cu bulgarii, Farul l-a testat şi pe fundaşul sîrb Branislav Atanackovic, iar evoluţia sa l-a convins pe “Săpăligă” să-l oprească în lotul pentru stagiul din Turcia. “Atanackovic este un jucător agresiv şi cu o viteză bună. El este liber de contract şi sper să ajungem la un acord în urma negocierilor”, a spus Ion Marin. Tehnicianul constănţean a anunţat că va deplasa în Antalya un lot format din 26 de jucători, celor 22 care au evoluat ieri urmînd să li se alăture Pătraşcu, Rastovac, Mansur şi Neagu. Delegaţia constănţeană va pleca sîmbătă spre Turcia, dar vineri, de la ora 11.00, va susţine încă o partidă de verificare, împotriva formaţiei din Liga a III-a Unirea Slobozia, pe terenul “SNC”.