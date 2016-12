Amintiri despre Michael Jackson

Solistul american Aaron Carter, în vârstă de 23 de ani, susţine că Michael Jackson i-ar fi dat droguri şi alcool când avea doar 15 ani şi că, deşi îi era apropiat al acestuia, relaţia lor luase o întorsătură neobişnuită. „Îmi este dor de Michael, am petrecut momente incredibile cu el. Am făcut cu el lucruri pe care nu le-a mai făcut nimeni, dar am fost şi tulburat de ce mi-a făcut... Mi-a dat vin. Sigur, puteam să refuz, dar aveam 15 ani. Cât despre droguri, mi-a dat cocaină. Mi s-a părut ciudat asta şi alte lucruri”, a declarat Aaron Carter. Mama lui era atât de îngrijorată de cât timp petrecea el vorbind cu Michael Jackson la telefon încât a chemat poliţia „Michael mi-a fost prieten şi am petrecut mult timp împreună, însă am fost foarte tulburat de ceea ce îmi făcea”, a declarat solistul, care, susţine că a rămas în continuare un mare admirator al regelui muzicii Pop.

Aaron Carter, fratele mai mic al fostului solist al trupei Backstreet Boys, Nick Carter, a ieşit de curând de la o clinică de reabilitare unde a fost internat timp de o lună din cauza unor tulburări emoţionale. Cu toate acestea, solistul spune că este decis să lase în urmă tot ceea ce s-a întâmplat şi să îşi reia cariera muzicală.