Filmul-omnibus „Amintiri din Epoca de Aur\", produs şi scris de Cristian Mungiu, a deschis, miercuri seară, cea de-a 15-a ediţie a Festivalului de Film de la Sarajevo, una dintre cele mai importante reuniuni cinematografice din Europa de Sud-Est. În timpul celor nouă zile de festival vor fi proiectate 232 de filme din 50 de ţări, dintre care unele în premieră mondială, potrivit organizatorilor acestui eveniment, care mizează pe prezenţa a peste 100.000 de spectatori. Printre vedetele invitate la această ediţie a festivalului figurează actorii americani Mickey Rourke şi Gillian Anderson şi britanicele Katie Jarvis şi Andrea Arnold.

În cadrul competiţiei oficiale a festivalului, nouă lungmetraje produse în ţările Europei de Sud-Est îşi vor disputa mai multe premii. Astfel, un premiu de 25.000 de euro va fi atribuit celui mai bun film, iar alte două, în valoare de 2.500 de euro fiecare, vor recompensa cel mai bun actor, respectiv cea mai bună actriţă, fiind acordate de un juriu prezidat de actriţa Mirjana Karanovic din Serbia. De asemenea, organizatorii vor acorda un premiu special al juriului, în valoare de 10.000 de euro, dar şi alte două premii de câte 3.000 de euro pentru cel mai bun scurtmetraj, respectiv cel mai bun film documentar.

Inaugurat în timpul războiului din Bosnia (1992 - 1995), Festivalul Internaţional de Film de la Sarajevo s-a impus ca un eveniment cinematografic de marcă în această regiune a Europei. Filmul care a deschis cea de-a 15-a ediţie a acestui festival, „Amintiri din Epoca de Aur\", prezintă, într-o formă originală, toată energia consumată de oamenii obişnuiţi pentru a supravieţui în timpul dictaturii comuniste din România, mai precis în ultimii 15 ani ai dictaturii lui Nicolae Ceauşescu. Filmul-omnibus „Amintiri din Epoca de Aur\" a fost produs şi scris de Cristian Mungiu şi regizat de acesta, alături de Ioana Uricaru, Hanno Hofer, Răzvan Mărculescu şi Constantin Popescu.

Producţia a fost prezentată în secţiunea Un Certain Regard a Festivalului de Film de la Cannes 2009, fiind foarte bine primită de critică. Un cronicar al celebrei publicaţii „Variety” a scris că „tinereţea şi talentul celor cinci regizori ar trebui să spulbere teama că cinematografia din România, care a cunoscut o adevărată explozie, ar fi incapabilă să abordeze o gamă largă de stiluri\". Lungmetrajul, care a fost vîndut deja în 25 de ţări, a fost prezentat în premieră în România, la cea de-a opta ediţie a Festivalului Internaţional de Film Transilvania (29 mai - 7 iunie).

România constituie o prezenţă consistentă la ediţia din acest an a Festivalului de Film de la Sarajevo, cu pelicule în toate secţiunile competitive şi proiecţii speciale. Astfel, „Felicia înainte de toate\", debutul în lungmetraj al lui Răzvan Rădulescu, a fost inclus în competiţia de lungmetraj alături de filme din Croaţia, Bulgaria şi Grecia. Totodată, România este reprezentată în competiţia de scurtmetraj de „O familie\", de Emanuel Pîrvu. Preşedintele juriului de scurtmetraj este regizorul Corneliu Porumboiu, iar trofeul la această categorie include o nominalizare la premiile pentru scurtmetraj ale Academiei Europene de Film. Corneliu Porumboiu este, de asemenea, prezent la Sarajevo cu pelicula „Poliţist, adjectiv\", inclusă în secţiunea In Focus, alături de „Cea mai fericită fată din lume\", de Radu Jude. Filmul „Constantin şi Elena\", de Andrei Dăscălescu, distins cu premiul pentru debut la ediţia de anul acesta a Festivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF), participă în competiţia de documentare, în timp ce proiectele „Toată lumea din familia noastră\", de Radu Jude, „Morgen\", de Marian Crişan şi „Marţi, după Crăciun\", de Radu Muntean, participă la piaţa de coproducţii CineLink, care va avea loc în cadrul festivalului. În plus, România este reprezentată de Iulia Rugină în proiectul „Sarajevo, City of Film\", care reuneşte mai mulţi artişti din centrul şi estul Europei, ce lucrează la o peliculă turnată în capitala Bosniei. Rugină a regizat filmul „Museum of Broken Relationships\", al cărui scenariu îl semnează.

De asemenea, zece tineri artişti români participă la Sarajevo Talent Campus, care oferă workshop-uri pe teme legate de industria filmului. Astfel, participă la program, din partea României, regizorii Cătălin Muşat, Eva Pervolovici, Mara Trifu, scenariştii Alexandra Safriuc, Ana Agopian, Carmen Dîrvariu, Crăiţa Ioana Nanu, Filip-Iosif Columbeanu, actorul Edgar Nistor şi producătorul Andrada Romagno. Sarajevo Talent Campus reuneşte 80 de participanţi din Europa Centrală şi de Est şi se desfăşoară pe toată perioada festivalului, între 12 şi 20 august.