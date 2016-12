Amintirile constănţenilor, de vânzare

În fiecare duminică, târgul de la marginea oraşului este vizitat de peste 2.000 de constănţeni. Comercianţii sunt oameni săraci, care fie nu au un loc stabil de muncă, fie au salarii prea mici şi nu se ajung cu banii de la o lună la alta. Astfel, Oborul este singura soluţie pentru a mai scoate un ban cinstit. Accesul unei persoane cu marfă la târg costă zece lei, iar dacă doreşte să intre cu maşina (dacă are marfă mai multă) plăteşte 25 de lei. De asemenea, şi clienţii trebuie să plătească intrarea, un leu de persoană. Constănţenii vin la Oborul de la marginea oraşului pentru că este singurul loc în care se găsesc obiecte ieftine, preţul lor putând fi negociat. Oamenii recunoasc că vând atât hainele şi decoraţiunile din casă, cât şi marfă, pe care o cumpără de la alte persoane care au nevoie urgentă de bani. “Vine lume cu bibelouri, cu tablouri, cărţi şi alte vechituri de prin casă, iar eu le cumpăr şi le revând. Aşa îmi câştig existenţa. Soţia mea are salariul de 600 de lei şi nu ne ajungem cu banii. Acum, în ianuarie, vânzările merg mai slab, am vândut de 60 de lei toată ziua”, a spus un vânzător pe care l-am întâlnit în obor.

CELE MAI VÂNDUTE CHILIPIRURI, CĂRŢILE Expuse pe tarabe sau pe asfalt, cărţile sunt cele mai întâlnite. Vechi de zeci de ani, acestea se vând pentru unul sau doi lei bucata. Bătrânii le-au citit la vremea lor, iar copiii, fie sunt plecaţi din ţară şi nu mai au nevoie de ele, fie nu le mai citesc, având alte metode de informare – internetul. “Fiica mea este plecată în Spania, iar cărţile le ţineam în beci. Cum pensia e mică şi nu îmi ajunge să trăiesc, le vând, chiar dacă pe bani puţini. Nu am încotro! Am mai vândut bibelouri, pantofi pe care nu îi mai purtam, costume de haine şi geci de piele. Astăzi am vândut aproximativ zece cărţi”, a spus un pensionar. Printre obiectele găsite pe tarabele oamenilor am întâlnit un sifon din inox de cinci litri, vechi de 50 de ani, care se vindea cu 50 de lei, un acordeon moştenit de la bunici, care se vindea cu 120 de lei, negociabil, o chiuvetă second hand – 25 de lei, un felinar pentru cavou – 40 de lei, o cutie poştală din aluminiu – 15 lei şi mai multe maşini de călcat vechi - 60 de lei bucata. “Facturile sunt din ce în ce mai mari, mâncarea e scumpă, pensile sunt mici, aşa că am început să vând lucruri de prin casă pe care nu le mai folosesc. Beau apă de la canal, nu am nevoie de sifon, aşa că l-am scos la vânzare. Este fabricat în port şi este de bună calitate”, a spus Maria, o vânzătoare. După o zi de stat în frig şi de tocmeală cu clienţii, oamenii, dacă au noroc, vând de 70 - 80 de lei, pentru mulţi fiind singura sursă de venit până săptămâna viitoare.