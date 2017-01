"Amiralul Gheorghe Anghelescu la vîrsta de 70 de ani", carte omagială lansată la Constanţa

Personalitate marcantă a marinei militare şi comerciale române, amiralul (r) Gheorghe Anghelescu a fost aniversat, sîmbătă, la Hotelul Militar, prin lansarea primului volum din colecţia "Destine sub marele pavoaz". Realizată sub patronajul Muzeului Marinei Române, la iniţiativa căpitan-comandorului dr. Marian Moşneagu, fost director al instituţiei muzeale, colecţia se deschide cu volumul intitulat "Amiralul Gheorghe Anghelescu la vîrsta de 70 de ani". La evenimentul de lansare au fost alături de personalitatea aniversată şeful Statului Major General, amiral dr. Gheorghe Marin, viceamiral (r) Constantin Iordache, şeful Statului Major al Forţelor Navale, contraamiral de flotilă Dorin Dănilă, directorul Autorităţii Navale Române, dr. Constantin Rădulescu, precum şi numeroşi prieteni şi colagi ai amiralului Gheorghe Anghelescu.

Preşedintele Clubului Amiralilor, fost comandant al Institutului de Marină, fost şef al departamentului Transporturi Navale din cadrul Ministerului de Transporturi şi comandant al Marinei Militare Române (1990 - 1997), Gheorghe Anghelescu a contribuit la afirmarea marinei militare peste hotare, mai ales în ţările europene. "Acest proiect editorial este un omagiu adus unui om energic, creativ, care a luptat pentru dezvoltarea marinei militare. Amiralul Gheorghe Anghelescu nu are complexe de superioritate sau inferioritate faţă de cei cu care a lucrat sau faţă de cei care l-au urmat. Este binecunoscut faptul că are un dezvoltat simţ al fair-play-ului", a precizat coordonatorul lucrării, căpitan-comadorul dr. Marian Moşneagu.

Prezentat sub forma unui album color, primul volum din seria "Destine sub marele pavoaz" are o grafică deosebită, realizată de editura "Muntenia". Considerat de specialiştii în domeniu un reper în istoriografia marinei române, lucrarea poate fi considerată şi un album memorialistic, în care este prezentat portretul unei mari personalităţi. Volum I, intitulat "Amiralul Gheorghe Anghelescu la vîrsta de 70 de ani", este structurat pe trei capitole, fiecare putînd fi considerat o sursă de informare pentru studenţii facultăţilor de profil, pe plan local, dar şi naţional. În primul capitol al lucrării, intitulat "Escale printre amintiri", amiralul (r) Gheorghe Anghelescu se destăinuie cititorilor, prin intermediul unui interviu realizat de căpitan-comandorul dr. Marian Moşneagu. Cei care vor lectura această carte vor descoperi evoluţia amiralului, de la statutul de locotenent şi pînă la actualul grad. În cel de-al doilea capitol, personalităţi de seamă în domeniu îi adresează celui aniversat mesaje omagiale, prin care îşi mărturisesc respectul şi recunoştinţa faţă de cel care a ajutat la afirmarea marinei militare peste hotare. Ultimul capitol cuprinde 14 studii şi comunicări ştiinţifice, semnate de specialişti în domeniu, care abordează teme diferite. Cititorii vor afla informaţii referitoare la strategie, doctrină şi tehnică navală, geopolitică, istorie navală, drept maritim, învăţămînt de marină şi psihologie militară.

Cel de-al doilea volum din colecţia "Destine sub marele pavoaz", semnat de comandorul în retragere Nicolae Petrescu, a apărut deja pe piaţa de carte de specialitate. Cel de-al treilea volum, dedicat viceamiralului dr. Preda Fundăţeanu, scris de căpitan-comadorul dr. Marian Moşneagu, este în curs de apariţie.